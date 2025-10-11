Зеленський - Трампу: Якщо вдається зупинити війну на Близькому Сході, то інші війни точно можуть бути зупинені, в тому числі ця російська війна

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський назвав хорошою та продуктивною розмову з президентом США Дональдом Трампом та висловив надію, що війна Росії проти України, як і всі інші війни, які завершилися за сприяння Трампа, буде зупинена.

"Говорив із президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, дуже продуктивна. Я привітав президента Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив, і це сильний результат. І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", - написав Зеленський у телеграм-каналі у суботу.

Як повідомлялося, Трамп оприлюднив свій план врегулювання між Ізраїлем та ХАМАС ще 29 вересня. Він містить 20 пунктів. Це, зокрема, повернення ізраїльських заручників і звільнення палестинських ув’язнених, а також більш довготривалі заходи з відновлення у Секторі Гази. ХАМАС пристав на першу частину плану. Уряд Ізраїлю ратифікував угоду про виконання першої його частини в ніч на 10 жовтня.

Згідно з нею, ЦАХАЛ почав відведення військ на визначені позиції – так звану "жовту лінію", хоча і надалі буде контролювати понад половину Сектора Гази. Протягом 72 годин, тобто до понеділка, бойовики мають одночасно звільнити двадцять досі живих заручників. Тіла загиблих заручників передаватимуть поетапно. Найближчим часом Ізраїль також дозволить постачання до Сектору Газа гуманітарної допомоги в обсязі 600 вантажівок щодня.