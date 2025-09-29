Білий дім опублікував розгорнутий план мирного врегулювання в Газі - ЗМІ

Білий дім опублікував розгорнутий план, в якому закликає до негайного припинення вогню в Газі та викладає плани щодо майбутнього цієї території, повідомила в понеділок The New York Times (NYT).

Видання подало повний виклад пропозицій США, зазначивши, що "умови включають багато пропозицій, які вже давно відхилені Ізраїлем і Хамасом".

"Ось повний текст пропозиції, наданий Білим домом:

Газа стане дерадикалізованою зоною, вільною від терору, яка не становитиме загрози для своїх сусідів.

Газа буде реконструйована на благо жителів Гази, які вже достатньо постраждали.

Якщо обидві сторони погодяться з цією пропозицією, війна негайно закінчиться. Ізраїльські війська відступлять до узгодженої лінії, щоб підготуватися до звільнення заручників. Протягом цього часу всі військові операції, включаючи повітряні та артилерійські бомбардування, будуть припинені, а лінії фронту залишатимуться замороженими доти, доки не будуть виконані умови для повного поетапного відступу.

Протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди всі заручники, живі та померлі, будуть повернуті.

Після звільнення всіх заручників Ізраїль звільнить 250 ув'язнених, засуджених до довічного ув'язнення, а також 1700 жителів Гази, затриманих після 7 жовтня 2023 року, включаючи всіх жінок і дітей, затриманих у цьому контексті. За кожного ізраїльського заручника, чиї останки будуть повернуті, Ізраїль поверне останки 15 померлих жителів Гази.

Після повернення всіх заручників члени Хамасу, які зобов'язуються мирно співіснувати та здати свою зброю, отримають амністію. Членам Хамасу, які бажають покинути Газу, буде забезпечено безпечний проїзд до країн, що їх приймуть.

Після прийняття цієї угоди до сектора Газа буде негайно направлено повну допомогу. Мінімальний обсяг допомоги відповідатиме тому, що було передбачено в угоді від 19 січня 2025 року щодо гуманітарної допомоги, включаючи відновлення інфраструктури (водопостачання, електропостачання, каналізація), відновлення лікарень і пекарень, а також ввезення необхідного обладнання для прибирання завалів і розчищення доріг.

Ввезення гуманітарної допомоги та розподіл її в секторі Газа буде здійснюватися без втручання обох сторін через Організацію Об'єднаних Націй та її агентства, Червоний Півмісяць, а також інші міжнародні інституції, які не пов'язані жодним чином з жодною зі сторін. Відкриття контрольно-пропускного пункту в Рафі в обох напрямках буде здійснюватися за тим самим механізмом, що й відповідно до угоди від 19 січня 2025 року.

Газа буде управлятися в рамках тимчасового перехідного уряду техніко-політичного палестинського комітету, відповідального за щоденне управління державними службами та муніципалітетами для населення Гази.

Цей комітет буде складатися з кваліфікованих палестинців та міжнародних експертів, а нагляд і контроль за його діяльністю здійснюватиме новий міжнародний перехідний орган, "Рада миру", очолювана президентом Дональдом Дж. Трампом, інші члени та глави держав будуть оголошені пізніше, серед них колишній прем'єр-міністр Тоні Блер.

Цей орган встановить рамки та займатиметься фінансуванням відновлення Гази до того часу, поки Палестинська адміністрація не завершить свою програму реформ, викладену в різних пропозиціях, включаючи мирний план президента Трампа 2020 року та саудівсько-французьку пропозицію, і не зможе безпечно та ефективно повернути контроль над Газою. Цей орган буде спиратися на найкращі міжнародні стандарти для створення сучасного та ефективного управління, яке слугуватиме інтересам населення Гази та сприятиме залученню інвестицій.

План економічного розвитку Трампа з відновлення та активізації Гази буде розроблений за участю групи експертів, які допомогли створити деякі з процвітаючих сучасних міст-чудес на Близькому Сході. Багато продуманих інвестиційних пропозицій та цікавих ідей розвитку були розроблені доброзичливими міжнародними групами і будуть розглянуті з метою синтезу рамок безпеки та управління для залучення та сприяння цим інвестиціям, які створять робочі місця, можливості та надію для майбутнього Гази.

Буде створено спеціальну економічну зону з преференційними тарифами та ставками доступу, які будуть узгоджені з країнами-учасницями.

Нікого не примушуватимуть залишати Газу, а ті, хто бажає виїхати, зможуть вільно це зробити та вільно повернутися. Ми заохочуватимемо людей залишатися та пропонуватимемо їм можливість побудувати кращу Газу.

Хамас та інші угруповання погоджуються не відігравати жодної ролі в управлінні Газою, прямо, опосередковано чи в будь-якій формі. Вся військова, терористична та наступальна інфраструктура, включаючи тунелі та об'єкти з виробництва зброї, буде знищена та не відновлена. Під наглядом незалежних спостерігачів буде проведено процес демілітаризації Гази, який включатиме остаточне виведення зброї з експлуатації через узгоджений процес виведення з експлуатації, за підтримки міжнародно фінансованої програми викупу та реінтеграції, що буде перевірено незалежними спостерігачами. Нова Газа буде повністю віддана побудові процвітаючої економіки та мирному співіснуванню зі своїми сусідами.

Регіональні партнери нададуть гарантії того, що Хамас та угруповання виконають свої зобов'язання, а Нова Газа не становитиме загрози для своїх сусідів чи свого народу.

Сполучені Штати співпрацюватимуть з арабськими та міжнародними партнерами над створенням тимчасових Міжнародних стабілізаційних сил (МСС) для негайного розгортання в Газі. МСС навчатимуть та надаватимуть підтримку перевіреним палестинським поліцейським силам у Газі, а також консультуватимуться з Йорданією та Єгиптом, які мають великий досвід у цій галузі. Ці сили стануть довгостроковим рішенням для внутрішньої безпеки. МСС співпрацюватимуть з Ізраїлем та Єгиптом, щоб допомогти забезпечити безпеку прикордонних районів разом із нещодавно навченими палестинськими поліцейськими силами. Вкрай важливо запобігти потраплянню боєприпасів до Гази та сприяти швидкому та безпечному потоку товарів для відбудови та відродження Гази. Сторони узгодять механізм деконфлікту.

Ізраїль не окуповуватиме та не анексуватиме Газу. Оскільки МСС забезпечать встановлення контролю та стабільності Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виведе свої війська з Гази відповідно до стандартів, етапів та часових рамок, пов'язаних з демілітаризацією, які будуть узгоджені між ЦАХАЛом, МСС, гарантами та Сполученими Штатами, з метою безпечної Гази, яка більше не становитиме загрози для Ізраїлю, Єгипту чи його громадян. Фактично, ЦАХАЛ поступово передасть окуповану територію Гази МСС відповідно до угоди, яку вони укладуть з перехідною владою, доки не будуть повністю виведені з Гази, за винятком присутності периметра безпеки, який залишатиметься, доки Газа не буде належним чином захищена від будь-якої нової терористичної загрози.

У випадку, якщо ХАМАС затримає або відхилить цю пропозицію, вищезазначене, включаючи масштабну операцію з надання допомоги, продовжиться у вільних від терору районах, переданих від Армії оборони Ізраїлю до Міжнародних стабілізаційних сил.

Буде запроваджено процес міжконфесійного діалогу, заснований на цінностях толерантності та мирного співіснування, щоб спробувати змінити менталітет та наративи палестинців та ізраїльтян, підкреслюючи переваги, які можна отримати від миру.

Поки реконструкція Гази просувається, і коли програма реформування Палестинської автономії сумлінно виконується, нарешті можуть бути створені умови для надійного шляху до палестинського самовизначення та державності, що ми визнаємо прагненням палестинського народу.

Сполучені Штати встановлять діалог між Ізраїлем та палестинцями, щоб узгодити політичний горизонт для мирного та процвітаючого співіснування".

Джерело: https://www.nytimes.com/2025/09/29/world/middleeast/gaza-israel-cease-fire-plan-text.html