Четверо постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Чотири людини постраждали через ворожий обстріл Херсонської області, серед них одна дитина, повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 4 людей дістали поранення, з них - одна дитина", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазнчив, що минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Софіївка, Кізомис, Дніпровське, Токарівка, Берислав, Милове, Золота Балка, Ольжине, Львове, Ольгівка, Томарине, Тягинка.

За його словами, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 приватних будинків.