08:06 11.10.2025

ДТЕК відновив електропостачання понад 800 тис. родин Києва після обстрілів

Станом на ранок суботи понад 800 тисяч абонентів Києва знову зі світлом, повідомив "ДТЕК".

"Ми завершили основні роботи з відновлення електропостачання після масованого обстрілу минулої ночі", - зазначили в телеграм-каналі енергохолдингу.

Наразі у місті залишились локальні аварії і енергетики продовжують працювати над точковими заявками.

Як повідомлялося, вечором 10 жовтня "ДТЕК" повідомив, що відновив електропостачання на Лівому березі столиці, яке було знеструмлене в результаті атак РФ. Станом на 20.00 компанія зазначила, що загалом забезпечила електроенергією 678 тис. споживачів у Києві. Загалом, за розрахунками Міністерства енергетики України, під відключення в столиці через масований удар РФ по енергосистемі підпало приблизно 800 тис. споживачів.

Також, за повідомленням "ДТЕК", екстрені відключення світла станом на вечір минулого дня були скасовані в Київській та Дніпропетровській областях, а також у Запоріжжі.

 

