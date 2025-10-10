Інтерфакс-Україна
Події
20:38 10.10.2025

Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих

1 хв читати
Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, з яким обговорить зустріч щодо гарантій безпеки та зустріч Коаліції охочих.

"Перша тема – це наша зустріч щодо гарантій безпеки та зустріч Коаліції охочих І ми вирішимо з ним, яку дату та який формат ми можемо обрати", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

Він зазначив, що сподівається на те, що зустріч в тому чи іншому форматі відбудеться протягом двох тижнів чи цього місяця.

"Це дуже важливо, тому що я хочу принаймні зробити останні кроки, щоб конкретизувати деталі гарантій безпеки. Але викласти це на папері, а не просто говорити про це І я думаю, що ця зустріч буде дуже важливою", - наголосив президент.

Окрім того, він збирається обговорити зі Стармером можливість приєднання Великої Британії до програми PURL.

"Є хорошим сигналом, якщо Кір вирішить приєднатися до PURL. Для нас це протиповітряна оборона", - додав глава держави.

Теги: #коаліція_охочих #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:17 10.10.2025
Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

20:15 10.10.2025
ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

20:11 10.10.2025
Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

20:09 10.10.2025
Через погодні умови відбиття атаки зменшилося на 20-30% - Зеленський

Через погодні умови відбиття атаки зменшилося на 20-30% - Зеленський

20:05 10.10.2025
Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

Україні потрібно захистити 203 ключові об’єкти – Зеленський

18:52 10.10.2025
В Коаліції охочих не вважають, що Путін може визначати, підрозділи яких країн будуть в майбутній миротворчій місії в Україні

В Коаліції охочих не вважають, що Путін може визначати, підрозділи яких країн будуть в майбутній миротворчій місії в Україні

17:05 10.10.2025
Зеленський отримав 4,2 млн грн доходу від погашення внутрішніх облігацій і купив на них нові - декларація

Зеленський отримав 4,2 млн грн доходу від погашення внутрішніх облігацій і купив на них нові - декларація

14:36 10.10.2025
Зеленський обговорив із президентом ЄЦБ використання заморожених активів РФ

Зеленський обговорив із президентом ЄЦБ використання заморожених активів РФ

10:16 10.10.2025
Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

20:03 09.10.2025
Зеленський: Усім доведеться виконати роботу щодо підготовки до зими на рівні областей

Зеленський: Усім доведеться виконати роботу щодо підготовки до зими на рівні областей

ВАЖЛИВЕ

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

Зеленський обговорював з Трампом можливість передачі не лише Tomahawk

ЗС України знищили техніку РФ на добропільському напрямку

Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

Через погодні умови відбиття атаки зменшилося на 20-30% - Зеленський

ОСТАННЄ

Данія витратить $8,5 млрд на посилення оборони через погрози Трампа щодо Гренландії

Водопостачання Києва поновлено у повному обсязі, світло повернули 466 тис. споживачів

Ідентифіковано трьох бойовиків "ЛНР", які під час окупації Куп'янського району Харківської області грабували підприємства

Кількість будинків без світла в Києві сягала 5,8 тис, наразі 540 тис споживачів вже заживлено

Водопостачання у Борисполі та Яготині Київської області відновлено – ОВА

Свириденко: Аварійні відключення е/е зберігаються в окремих районах Києва та у Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській та Чернігівській областях

У Конотопі на Сумщині повне знеструмлення, вода – за графіком – мер

У Рівному частково зникло світло, не працюють світлофори, Рівнеобленерго повідомило про аварію

Трамп пригрозив підвищенням мит на товари з КНР, назвавши дії Пекіна ворожими

Свириденко внесла до Ради подання про призначення Бережної віцепремʼєр-міністеркою з гуманітарної політики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА