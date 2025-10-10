Зеленський обговорить зі Стармером дату наступного засідання Коаліції охочих
Президент України Володимир Зеленський проведе телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, з яким обговорить зустріч щодо гарантій безпеки та зустріч Коаліції охочих.
"Перша тема – це наша зустріч щодо гарантій безпеки та зустріч Коаліції охочих І ми вирішимо з ним, яку дату та який формат ми можемо обрати", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.
Він зазначив, що сподівається на те, що зустріч в тому чи іншому форматі відбудеться протягом двох тижнів чи цього місяця.
"Це дуже важливо, тому що я хочу принаймні зробити останні кроки, щоб конкретизувати деталі гарантій безпеки. Але викласти це на папері, а не просто говорити про це І я думаю, що ця зустріч буде дуже важливою", - наголосив президент.
Окрім того, він збирається обговорити зі Стармером можливість приєднання Великої Британії до програми PURL.
"Є хорошим сигналом, якщо Кір вирішить приєднатися до PURL. Для нас це протиповітряна оборона", - додав глава держави.