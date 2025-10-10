Зеленський: Будемо робити все для захисту об’єктів, там де не може місцева влада

Необхідно захищати всі об’єкти, зокрема приватні станції, і там, де місцева влада не спроможна щось зробити, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Наприклад, якщо ми візьмемо Київ. Є ТЕЦ-5, ТЕЦ-6. Питання ж не тільки проти у повітряній обороні. Ми не можемо використовувати ракети Patriot проти дронів. Які можуть бути питання до мера? Комунальних підприємств Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна одна у нас на всіх", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

Він зазначив, що передусім необхідно вистояти та перемогти ворога.

"Ми будемо все робити. І там, де місцева влада не спроможна щось зробити, і там, де приватний сектор, до речі, є і приватні відповідні станції, так все одно ми все це повинні захищати. У нас одна країна, і люди всі живуть, і вони не звертають увагу, чия це станція, в чиїй вона власності", - додав президент.

За його словами, є перший, другий, третій рівень захисту різних об’єктів.

"Ви знаєте, що є такі об'єкти, які розміром як село. Ви там особливо, якщо чесно, ніякі конструкції не побудуєте. Їх треба захищати ППО", - пояснив Зеленський.

Окрім того, необхідно захистити велику кількість трансформаторів. "З цієї точки зору вважаю, що підготовлена непогана програма", - сказав глава держави.