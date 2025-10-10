Україна та Нідерланди разом вироблятимуть дрони

Меморандум щодо спільного виробництва дронів між Україною та Нідерландами підписано у п’ятницю, 10 жовтня, у Києві; підписанти – міністри оборони країн Денис Шмигаль та Рубен Брекельманс, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Новий важливий крок у нашій оборонній співпраці з Нідерландами – сьогодні наші країни підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів. Це один із перспективних напрямів двосторонньої співпраці", - написав Зеленський у телеграм-каналі. Його допис супроводжується відповідним відео процедури підписання.

"Дякую уряду, прем’єр-міністру, всьому народу Нідерландів за підтримку України. Від початку повномасштабної війни вона сягнула вже $9 млрд. Вдячний і за внесок у межах ініціативи PURL – близько $600 млн. Підтримка цієї ініціативи дає сигнали та приклад іншим партнерам", - наголосив Зеленський.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Брекельманс сказав: "Ми дуже пишаємося тим, що можемо допомагати, зокрема в межах ініціативи PURL, а також із F-16, протиповітряною обороною, постачанням дронів та ініціативою з виробництва безпілотників".

За словами Зеленського, під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони Нідерландів Брекельмансом обговорювали розвиток спільного виробництва дронів і реалізацію ініціативи та співпрацю в цьому питанні з Нідерландами. "Вдячний за зустріч і за всі зусилля задля підтримки нашого народу", - зазначив Зеленський.

Наприкінці зустрічі президент вручив міністру оборони Нідерландів орден "За заслуги" II ступеня. "Те, через що ви проходите, – жахливо. І щодня я намагаюся робити все можливе, щоб допомогти вам захищати нашу спільну безпеку – вашу й усієї Європи. Я вважаю, що це також відзнака всій команді, тому що знаю, що багато людей думають так само, і я дуже ціную це", – сказав Брекельманс.