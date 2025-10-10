Зеленський хоче долучити Фінляндію до забезпечення енергетичної стійкості України

Президент України Володимир Зеленський попросив президента Фінляндії Александра Стубба подумати щодо допомоги Україні у забезпеченні енергетичної стійкості.

"Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Хороша розмова, є важливі сигнали, і я вдячний за послідовну та рішучу підтримку.(…) Поінформував про ситуацію в енергетичній системі. Росія знову завдала підлого удару по нашій критичній інфраструктурі. (…) Звернувся до президента з проханням подумати над тим, як Фінляндія може допомогти", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю увечері.

За його словами, президент Фінляндії також поділився деталями своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. "Привітав Фінляндію з укладеною угодою зі США щодо спільного будівництва криголамів, яка, безумовно, додасть безпеки в Арктиці", - зазначив Зеленський.

За словами українського лідера, також говорили про гарантії безпеки для України, які зараз є одним із найголовніших пріоритетів. "Цінуємо, що Америка готова їх підтримати, і зараз дуже важливо прискоритися з європейськими союзниками та викласти всі деталі на папір. Готуємося до активної роботи в межах коаліції охочих у жовтні та листопаді. Скоординували наші кроки".

Також Зеленський розповів Стуббу про підготовку проєкту резолюції на Генасамблею ООН, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей. "Розраховуємо на підтримку з боку партнерів", - додав він.