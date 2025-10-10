Інтерфакс-Україна
18:27 10.10.2025

Зеленський хоче долучити Фінляндію до забезпечення енергетичної стійкості України

Зеленський хоче долучити Фінляндію до забезпечення енергетичної стійкості України

Президент України Володимир Зеленський попросив президента Фінляндії Александра Стубба подумати щодо допомоги Україні у забезпеченні енергетичної стійкості.

"Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Хороша розмова, є важливі сигнали, і я вдячний за послідовну та рішучу підтримку.(…) Поінформував про ситуацію в енергетичній системі. Росія знову завдала підлого удару по нашій критичній інфраструктурі. (…) Звернувся до президента з проханням подумати над тим, як Фінляндія може допомогти", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю увечері.

За його словами, президент Фінляндії також поділився деталями своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. "Привітав Фінляндію з укладеною угодою зі США щодо спільного будівництва криголамів, яка, безумовно, додасть безпеки в Арктиці", - зазначив Зеленський.

За словами українського лідера, також говорили про гарантії безпеки для України, які зараз є одним із найголовніших пріоритетів. "Цінуємо, що Америка готова їх підтримати, і зараз дуже важливо прискоритися з європейськими союзниками та викласти всі деталі на папір. Готуємося до активної роботи в межах коаліції охочих у жовтні та листопаді. Скоординували наші кроки".

Також Зеленський розповів Стуббу про підготовку проєкту резолюції на Генасамблею ООН, яка засуджує викрадення та депортацію українських дітей. "Розраховуємо на підтримку з боку партнерів", - додав він.

