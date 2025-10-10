Інтерфакс-Україна
Події
17:50 10.10.2025

Делегація України обговорюватиме у США всі питання українсько-американського стратегічного партнерства, включно з Drone deal - МЗС

2 хв читати
Делегація України обговорюватиме у США всі питання українсько-американського стратегічного партнерства, включно з Drone deal - МЗС

Під час візиту до США української команди наступного тижня буде обговорюватися весь спектр питань українсько-американського стратегічного партнерства, включно з угодою щодо дронів, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" стосовно того, чи буде під час візиту української делегації до США йтиметься про так звану дронову угоду, Тихий сказав, що "буде обговорюватися весь спектр питань українсько-американського стратегічного партнерства".

"Включно, і буде у пріоритеті безпекові й оборонні питання, звісно. Drone deal, звісно, входить в коло цих питань, робота над цією угодою триває. Я переконаний, що розмова про просування цієї угоди буде серед важливих тем цього візиту", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

За словами Тихого, Україна розраховує, що "візит буде дуже змістовним".

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував візит української делегації до Сполучених Штатів. За його словами, триває підготовка і формується план зустрічей.

Президент повідомив, що до складу делегації увійдуть прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також уповноважений щодо санкційної політики Владислав Власюк.

"Буде й значний компонент візиту по лінії Міністерства оборони України та РНБО. Формуємо план зустрічей. Ми запропонували Америці кілька сильних угод в галузі оборони, які можуть зміцнити обидві наші країни, і маємо зробити більш змістовним наш діалог з Америкою щодо цих угод", — додав Зеленський.

Теги: #делегація_україни #сша

