Графіки погодинних відключень е/е можливі лише за командою "Укренерго", про що споживачам оперативно повідомлять, – "ДТЕК"

Фото: Pixabay

Застосування графіків погодинних відключень електроенергії можливе тільки після відповідної команди оператора системи передачі НЕК "Укренерго", і про такі дії споживачі будуть оперативно проінформовані, повідомив енергохолдинг "ДТЕК".

"У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій області ми першими повідомимо про застосування графіків відключень, якщо буде потреба та відповідна команда від "Укренерго", – йдеться в його повідомленні в Телеграм у п’ятницю.

"ДТЕК" звернув увагу на масове поширення неправдивих повідомлень про графіки в соцмережах та закликав довіряти тільки офіційній інформації.

Як повідомлялося, раніше в цей день міністерка енергетики Світлана Гринчук зазначила, що застосування графіків погодинних відключень в Україні залежатиме від наслідків пошкоджень енергооб’єктів після масованої атаки РФ 10 жовтня, оцінку яких енергетики почали здійснювати після відбою повітряної тривоги після 7:00.

"Вночі ворог завдав прицільного комбінованого удару в основному по областях Лівобережжя, по об’єктах генерації, й через це перебої зі світлом і застосовуються графіки аварійних відключень. Це робиться, аби збалансувати енергосистему, поки енергетики не дістануться до обладнання, не оцінять його стан і не почнуть заживлювати споживачів", – пояснила вона в ефірі "Єдиного телемарафону" у першій половині дня п’ятниці.

За словами очільниці Міненерго, щойно буде можливість, споживачів переведуть на тимчасові графіки, або ж електропостачання здійснюватиметься в повному обсязі.

Станом на 13:36 "ДТЕК" повідомив про відновлення електропостачання 270 тис. мешканців Києва та зазначив, що насамперед підключив до електрики об’єкти критичної інфраструктури.

Там наголосили, що ситуація залишається складною, втім, усі аварійно-ремонтні бригади працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути електрику в оселі киян.

Водночас Телеграм-бот "ДТЕК Київські електромережі" повідомив, зокрема, мешканців Печерського району про перенесення планового відновлення електропостачання з 12:00 приблизно на 18:00.