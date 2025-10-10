Інтерфакс-Україна
Події
13:55 10.10.2025

В Києві через ворожу атаку досі лишаються без енергопостачання майже 3 тис. об’єктів інфраструктури

1 хв читати
В Києві через ворожу атаку досі лишаються без енергопостачання майже 3 тис. об’єктів інфраструктури

Через ворожу атаку у столиці наразі без енергопостачання перебувають 2939 об’єктів інфраструктури, повідомляє Київська міська державна адміністрація в телеграм-каналі.

Так, 4474 будинки лишаються без водопостачання. За інформацією "Київводоканалу", триває заповнення водопровідної системи.

Без теплопостачання наразі 136 закладів соціальної сфери, у яких вже стартував опалювальний сезон.

Від газопостачання від’єднали будинок на бульв. Лесі Українки, що зазнав пошкоджень через обстріл.

"Усі міські служби працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення столиці", - наголосили в КМДА.

Теги: #київ #водопостачання #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:08 10.10.2025
"ДТЕК" заживив насамперед критичну інфраструктуру в Києві, працює над подальшим підключенням споживачів

"ДТЕК" заживив насамперед критичну інфраструктуру в Києві, працює над подальшим підключенням споживачів

13:26 10.10.2025
Потяг Київ–Бухарест попри масовану атаку вирушив у перший рейс

Потяг Київ–Бухарест попри масовану атаку вирушив у перший рейс

12:26 10.10.2025
У Києві працівниця банку переказала собі щонайменше 500 тис. грн з рахунків померлих клієнтів

У Києві працівниця банку переказала собі щонайменше 500 тис. грн з рахунків померлих клієнтів

11:29 10.10.2025
Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

Ситуація з енергопостачанням найскладніша в Києві та п'яти областях – "Укренерго"

11:02 10.10.2025
"Нова пошта" попереджає про можливі затримки доставки у Києві та області після нічної атаки

"Нова пошта" попереджає про можливі затримки доставки у Києві та області після нічної атаки

10:27 10.10.2025
Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

10:10 10.10.2025
На Лівому березі Києва почало відновлюватися електропостачання

На Лівому березі Києва почало відновлюватися електропостачання

09:57 10.10.2025
Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці

Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці

09:35 10.10.2025
У Києві є зміни у роботі метрополітену через наслідки ворожої атаки

У Києві є зміни у роботі метрополітену через наслідки ворожої атаки

09:31 10.10.2025
Кількість постраждалих в Києві зросла до 12 людей – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 12 людей – Кличко

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

ОСТАННЄ

СБУ затримала лікаря, клірика та ексохоронця соратника Медведчука за організацію схем для ухилянтів

Графіки погодинних відключень е/е можливі лише за командою "Укренерго", про що споживачам оперативно повідомлять, – "ДТЕК"

Тетяна Чорновол скористалася відстрочкою на рік, наданою їй ЦВК

Зеленський обговорив із президентом ЄЦБ використання заморожених активів РФ

Добровольці з Легіону "Свобода Росії" вперше застосували надводні безпілотники – ГУР

Атаки РФ у вересні пошкодили енергетичну інфраструктуру України щонайменше 31 раз, було вбито 214 цивільних - ООН

СБУ завдала серію ударів по місцях базування російської техніки та особового складу

Посли держав G7 на терміновій зустріч з міністром енергетики обговорили нагальні потреби галузі після обстрілів РФ

Кабмін вніс зміни до зразків меморіальних табличок на колумбарних нішах на території НВМК

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА