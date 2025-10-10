В Києві через ворожу атаку досі лишаються без енергопостачання майже 3 тис. об’єктів інфраструктури

Через ворожу атаку у столиці наразі без енергопостачання перебувають 2939 об’єктів інфраструктури, повідомляє Київська міська державна адміністрація в телеграм-каналі.

Так, 4474 будинки лишаються без водопостачання. За інформацією "Київводоканалу", триває заповнення водопровідної системи.

Без теплопостачання наразі 136 закладів соціальної сфери, у яких вже стартував опалювальний сезон.

Від газопостачання від’єднали будинок на бульв. Лесі Українки, що зазнав пошкоджень через обстріл.

"Усі міські служби працюють цілодобово, щоб якомога швидше відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення столиці", - наголосили в КМДА.