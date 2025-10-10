Інтерфакс-Україна
13:37 10.10.2025

Кабмін вніс зміни до зразків меморіальних табличок на колумбарних нішах на території НВМК

Кабінет міністрів вніс зміни до зразків та описів меморіальних табличок, які встановлюються на колумбарній ніші загиблої (померлої) особи на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

Згідно з постановою уряду №1284 від 8 жовтня, на колумбарній ніші загиблої (померлої) особи встановлюється намогильна споруда — пам’ятна плита із природного каменю світлого кольору, на лицьовій поверхні якої наноситься монохромний портрет загиблого, зображення малого Державного Герба України (тризуба), напис державною мовою імені, по батькові (за наявності), прізвища особи, дати народження і смерті, військового або спеціального звання (за наявності).

Крім того, за бажанням виконавця волевиявлення загиблого, на лицьовій поверхні пам’ятної плити може наноситися зображення релігійної символіки, позивний, скорочене найменування військового формування/з’єднання, найменування військового формування/виду, роду сил або військ/державного органу.

Раніше передбачалося, що на лицьовій поверхні пам’ятної плити наносяться стилізоване зображення малого Державного Герба України, портрет загиблої (померлої) особи, напис державною мовою власного імені, по батькові (за наявності), прізвища, дати народження і смерті, військового або спеціального звання (за наявності), а за бажанням виконавця волевиявлення загиблої особи - могло наноситися зображення релігійної символіки та позивного.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

30 травня в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

15 липня міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "НВМК". В той же час, 24 вересня Верховний суд зупинив дію рішення Київського окружного адмінсуду від 13 березня 2025 року щодо скасування розпорядження КОВА про передачу земельної ділянки для розміщення НВМК.

29 серпня за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

За перший місяць на НВМК відбулося 108 поховань українських Захисників.

