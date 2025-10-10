Інтерфакс-Україна
Події
13:05 10.10.2025

У суботу в Україні невеликі дощі, у неділю вдень – без опадів

В Україні у суботу, 11 жовтня, очікуються невеликі дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у південно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 9-14°.

В Києві у суботу невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 11 жовтня найвища температура вдень була 24,9° в 1935р., найнижча вночі -5,8° в 1898р.

У неділю, 12 жовтня, в Україні вночі місцями невеликі дощі, вдень без опадів. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 9-14°, на півдні країни та Закарпатті 12-17°.

В Києві у неділю вночі місцями невеликі дощі, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

