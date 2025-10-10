Інтерфакс-Україна
Події
12:54 10.10.2025

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Енергетики повернули світло 270 тис. споживачів у Києві, скасували спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Вже повернули світло 270 тис. споживачів у Києві. Продовжуємо роботу. Дуже сподіваюся, що протягом доби переважна більшість знеструмлених споживачів буде заживлено. Дуже важко прогнозувати точні цифри. Енергетики працюють, будемо по максимуму заживлювати", – сказала Гринчук в ефірі "Єдиного телемарафону" в п’ятницю.

Вона додала, що за кілька годин у Києві відновлять водопостачання і вже підключили до електрики частину споживачів у Сумській області, де, як і в столиці, Полтавській та Харківській областях, ситуація з енергопостачанням найскладніша.

Трохи пізніше у своєму Facebook Гринчук написала, що завершені відновлювальні роботи в Павлограді на Дніпропетровщині.

"Скасовані спеціальні графіки аварійних відключень у Харкові, Полтаві та Сумах, але звичайні графіки продовжують діяти", – йдеться в повідомленні.

Глава Міненерго наголосила, що всі міністерства та служби скоординовані в роботі над ліквідацією наслідків масованої атаки РФ.

Як вона пояснила, сьогодні були атаковані об’єкти генерації, до яких підключена велика кількість споживачів, втім проблема полягає не стільки у виробленні електроенергії, скільки в можливостях її передачі.

"Зараз застосовуються резервні, тимчасові схеми підключення, поступово світло з’являється", – описала ситуацію Гринчук.

Вона також запевнила, що Міненерго кожні дві години буде виходити з оновленою інформацією про ситуацію в енергосистемі, також про це комунікуватимуть, зокрема, "Укренерго" та обленерго, тож варто довіряти тільки офіційній інформації.

Міністерка також зазначила, що серед енергетиків немає загиблих під час атаки, але є травмовані.

Як повідомлялося, застосування в подальшому графіків погодинних відключень в Україні залежатиме від наслідків пошкоджень енергооб’єктів внаслідок масованої атаки РФ у п’ятницю, оцінку яких енергетики почали здійснювати після відбою повітряної тривоги після 7 ранку.

Після атаки РФ у п’ятницю "Сумиобленерго" ввели спеціальні графіки аварійних відключень, на певний час їх також застосовувало "Полтаваобленерго". "ДТЕК" повідомив, що після масованої атаки ворога за командою "Укренерго" застосовують екстрені відключення в Київській області (Броварський та Бориспільський райони), а також в Дніпропетровській.

Зранку п’ятниці "Укренерго" повідомляло, що внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти знеструмлена значна кількість споживачів у м.Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. У цих регіонах застосовувалися аварійні відключення. Пізніше НЕК повідомила, що ситуація з енергопостачанням залишається найскладнішою у Києві, а також у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях.

