Ворожа нічна атака призвела до знеструмлення 28 тис. домогосподарств у двох районах Київської області

Ворожа атака ракетами й дронами в ніч на п'ятницю призвела до знеструмлення 28 000 абонентів у двох районах області, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у телеграм-каналі.

"Наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів. Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання. У населених пунктах розгортаються пункти незламності. Кожен з них забезпечений всім необхідним для допомоги населенню. Переводимо об’єкти критичної та соціальної інфраструктури на генератори", - написав Калашник у Телеграм.

Він повідомив також, що унаслідок ворожої атаки в Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, 4 продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна.

Інформації про постраждалих немає.