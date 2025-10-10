Інтерфакс-Україна
Події
08:14 10.10.2025

Ворожа нічна атака призвела до знеструмлення 28 тис. домогосподарств у двох районах Київської області

1 хв читати
Ворожа нічна атака призвела до знеструмлення 28 тис. домогосподарств у двох районах Київської області

Ворожа атака ракетами й дронами в ніч на п'ятницю призвела до знеструмлення 28 000 абонентів у двох районах області, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник у телеграм-каналі.

"Наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів. Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання. У населених пунктах розгортаються пункти незламності. Кожен з них забезпечений всім необхідним для допомоги населенню. Переводимо об’єкти критичної та соціальної інфраструктури на генератори", - написав Калашник у Телеграм.

Він повідомив також, що унаслідок ворожої атаки в Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, 4 продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна.

Інформації про постраждалих немає.

 

Теги: #знеструмлення #київська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:49 09.10.2025
Сильні дощі у Києві та області йтимуть до самого ранку

Сильні дощі у Києві та області йтимуть до самого ранку

09:49 09.10.2025
Чорноморськ без світла після ударів РФ, є постраждалі, критична інфраструктура працює на генераторах - мер

Чорноморськ без світла після ударів РФ, є постраждалі, критична інфраструктура працює на генераторах - мер

10:56 08.10.2025
Внаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох регіонах

Внаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох регіонах

09:19 08.10.2025
РФ влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині – 4,5 тис. абонентів без світла

РФ влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині – 4,5 тис. абонентів без світла

11:34 06.10.2025
Внаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох регіонах – "Укренерго"

Внаслідок атак РФ є знеструмлення у кількох регіонах – "Укренерго"

08:17 05.10.2025
Унаслідок ворожої атаки в частині Львова відсутня електроенергія, у місті пожежі – мер

Унаслідок ворожої атаки в частині Львова відсутня електроенергія, у місті пожежі – мер

07:58 05.10.2025
Понад 73 тис. споживачів знеструмлено через нічну ворожу атаку Запоріжжя

Понад 73 тис. споживачів знеструмлено через нічну ворожу атаку Запоріжжя

08:56 04.10.2025
Пошкоджено кілька важливих об’єктів енергопостачання на Чернігівщині, знеструмлено 50 тис. споживачів

Пошкоджено кілька важливих об’єктів енергопостачання на Чернігівщині, знеструмлено 50 тис. споживачів

11:23 03.10.2025
Внаслідок ударів РФ є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, найскладніша ситуація на Сумщині і Чернігівщині – "Укренерго"

Внаслідок ударів РФ є знеструмлені споживачі у кількох регіонах, найскладніша ситуація на Сумщині і Чернігівщині – "Укренерго"

10:22 03.10.2025
Шосткинський та Конотопський (частково) райони на Сумщині залишаються знеструмленими після обстрілів – "Сумиобленерго"

Шосткинський та Конотопський (частково) райони на Сумщині залишаються знеструмленими після обстрілів – "Сумиобленерго"

ВАЖЛИВЕ

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

Учасники осінніх зборів МВФ і Світового банку знову обговорять підтримку України

ОСТАННЄ

Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

Сили безпілотних систем уразили за добу 812 ворожих цілей

Гринчук зустрілась з керівництвом Ради і фракцій - Геращенко

"Укрзалізниця": Попри блекаути по країні, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка

Генштаб зафіксував впродовж доби 245 бойових зіткнень

У Києві через відсутність електропостачання не працює частина тролейбусів і трамваїв

Одна людина постраждала внаслідок нічних ракетно-дронових атак у Дніпропетровській області

На Сумщині запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії

Окупанти втратили впродовж доби 1120 військовослужбовців - Генштаб

Частина Києва залишилася без світла після нічної атаки – ДТЕК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА