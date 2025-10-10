Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих дронів на Запоріжжя зросла до трьох - ОВА

Кількість постраждалих внаслідок російської нічної дронової атаки на Запоріжжя зросла до трьох, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в телеграм-каналі.

"Уже троє поранених внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. До лікарні доставили 45-річного чоловіка. Він у тяжкому стані. Медики надають постраждалому усю необхідну допомогу", - написав Федоров.

Перед тим він повідомляв що стан 7-річної дитини та 45-річної жінки медики оцінюють як тяжкий.

Раніше він повідомив про щонайменше три удари по місту і займання житлового будинку.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/26820