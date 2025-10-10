Жінка й дитина, постраждалі внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя, у важкому стані - ОВА

Двоє постраждалих внаслідок масованої атаки російських БпЛА знаходяться у важкому стані, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров в телеграм-каналі.

"Внаслідок обстрілу двоє постраждалих: 7-річна дитина та 45-річна жінка. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий. Кожному надається необхідна допомога", - написав Федоров станом на 02:40 п'ятниці.

Раніше він повідомив про щонайменше три удари по місту і займання житлового будинку.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/26817