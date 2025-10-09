Інтерфакс-Україна
23:20 09.10.2025

Трамп вважає, що Україна і РФ невдовзі опиняться за столом переговорів і не виключає застосування додаткових санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив під час спільного брифінгу у Білому домі з президентом Фінляндії Александром Стуббом, що Україна й РФ незабаром розпочнуть переговори.

"Те, що я думав зробити, і, думаю, ми, ймовірно, зробимо, - тому що це безглузда війна. Це жахлива війна. Найгірша з часів Другої світової війни. Подивіться на людей, які вбивають. Це Росія, Україна. Я думаю, ми теж це зробимо. У нас є багато причин, щоб вони це зробили. І я думаю, що вони досить скоро сядуть за стіл переговорів", - заявив Трамп.

Також президент США не виключив застосування додаткових санкцій проти Росії.

"Я міг би", - відповів Трамп на питання про це одного із репортерів.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=jWOP0yam6DM

Теги: #рф #переговори #трамп #сша

