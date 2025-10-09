У Костянтинівці через ворожі обстріли загинула одна людина, четверо поранені

Російські окупанти постійно обстрілюють Костянтинівку (Донецька обл.), у четвер через ворожі обстріли загинула одна цивільна людина, ще четверо зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Ворог не припиняє обстрілів Костянтинівки: сьогодні 1 людина загинула, ще 4 сьогодні отримали поранення. Ворог поцілив у звичайне цивільне авто fpv-дроном", - написав він у телеграм-каналі у четвер увечері.