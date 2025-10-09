Латвія претендує на провідну роль у розробленні військових безпілотників у ЄС

Латвія має намір досягти статусу головного розробника в Євросоюзі у сфері безпілотників військового призначення, заявив глава латвійського Міноборони Андріс Спрудс.

"Латвія готова посісти провідне місце в розвитку можливостей безпілотних літальних апаратів у Європейському союзі", - сказав Спрудс під час переговорів із єврокомісаром із оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом у Ризі, його цитує пресслужба на сайті відомства у четвер.

"Для досягнення цієї мети створено Центр компетенції з автономних систем, а також надається випробувальний майданчик для союзників... У Латвії дуже активна індустрія безпілотних літальних апаратів і засобів протидії їм, а місцева оборонна промисловість відіграє важливу роль у зміцненні регіональної безпеки та створенні технологічної незалежності", - додав міністр оборони Латвії.

"Ми чітко розуміємо загрози, з якими стикаються країни східного флангу, включно з Латвією. Тому вкрай важливо швидко розвивати і зміцнювати нашу спільну оборону, починаючи зі зміцнення зовнішнього кордону НАТО і Євросоюзу", - зі свого боку заявив Кубілюс.

Він зазначив, що "зміцнення безпеки на східному фланзі вимагає об’єднання національних ресурсів і глибоко інтегрованого регіонального підходу". "Такі скоординовані дії з НАТО розглядаються як єдиний ефективний спосіб забезпечити реальний колективний захист і стримування для всього Європейського союзу", - наголосив єврокомісар.

Кубілюс своєю чергою привітав ініціативу Латвії щодо зміцнення обороноздатності, зазначивши, що Латвія подає приклад і ділиться досвідом, який є цінним як для прикордонних країн і східного флангу, так і для всіх держав-членів НАТО в Європі. Він зазначив, що Латвія подає приклад того, як готуватися до оборони та стримувати будь-які провокації.

Також було підкреслено роль Європейської Комісії у забезпеченні швидкої доступності грантів для зміцнення оборонного потенціалу. Міністр оборони зазначив, що нові фінансові інструменти, особливо механізми грантів, є важливими, а створення окремого бюджету в наступній багаторічній фінансовій програмі стане важливим кроком у зміцненні спільної безпеки.