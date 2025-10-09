Інтерфакс-Україна
Події
17:25 09.10.2025

Латвія претендує на провідну роль у розробленні військових безпілотників у ЄС

2 хв читати
Латвія претендує на провідну роль у розробленні військових безпілотників у ЄС

Латвія має намір досягти статусу головного розробника в Євросоюзі у сфері безпілотників військового призначення, заявив глава латвійського Міноборони Андріс Спрудс.

"Латвія готова посісти провідне місце в розвитку можливостей безпілотних літальних апаратів у Європейському союзі", - сказав Спрудс під час переговорів із єврокомісаром із оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом у Ризі, його цитує пресслужба на сайті відомства у четвер.

"Для досягнення цієї мети створено Центр компетенції з автономних систем, а також надається випробувальний майданчик для союзників... У Латвії дуже активна індустрія безпілотних літальних апаратів і засобів протидії їм, а місцева оборонна промисловість відіграє важливу роль у зміцненні регіональної безпеки та створенні технологічної незалежності", - додав міністр оборони Латвії.

"Ми чітко розуміємо загрози, з якими стикаються країни східного флангу, включно з Латвією. Тому вкрай важливо швидко розвивати і зміцнювати нашу спільну оборону, починаючи зі зміцнення зовнішнього кордону НАТО і Євросоюзу", - зі свого боку заявив Кубілюс.

Він зазначив, що "зміцнення безпеки на східному фланзі вимагає об’єднання національних ресурсів і глибоко інтегрованого регіонального підходу". "Такі скоординовані дії з НАТО розглядаються як єдиний ефективний спосіб забезпечити реальний колективний захист і стримування для всього Європейського союзу", - наголосив єврокомісар.

Кубілюс своєю чергою привітав ініціативу Латвії щодо зміцнення обороноздатності, зазначивши, що Латвія подає приклад і ділиться досвідом, який є цінним як для прикордонних країн і східного флангу, так і для всіх держав-членів НАТО в Європі. Він зазначив, що Латвія подає приклад того, як готуватися до оборони та стримувати будь-які провокації.

Також було підкреслено роль Європейської Комісії у забезпеченні швидкої доступності грантів для зміцнення оборонного потенціалу. Міністр оборони зазначив, що нові фінансові інструменти, особливо механізми грантів, є важливими, а створення окремого бюджету в наступній багаторічній фінансовій програмі стане важливим кроком у зміцненні спільної безпеки.

Теги: #безпілотники #латвія #розроблення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:20 08.10.2025
У ФРН можуть внести поправки до законодавства, щоб мати можливість збивати неідентифіковані дрони

У ФРН можуть внести поправки до законодавства, щоб мати можливість збивати неідентифіковані дрони

00:31 08.10.2025
Зеленський звільнив своїм указом Куцевола з посади посла у Латвії

Зеленський звільнив своїм указом Куцевола з посади посла у Латвії

17:03 07.10.2025
Латвія приєднується до проєкту НАТО "Реноватор" та бере на себе реконструкцію одного українського військового шпиталю

Латвія приєднується до проєкту НАТО "Реноватор" та бере на себе реконструкцію одного українського військового шпиталю

15:40 07.10.2025
Латвія заборонить нерегулярне автобусне сполучення з Білоруссю та Росією

Латвія заборонить нерегулярне автобусне сполучення з Білоруссю та Росією

14:24 01.10.2025
Прем’єрка Латвії: ми підтримуємо пропозицію Єврокомісії щодо репараційних кредитів для України

Прем’єрка Латвії: ми підтримуємо пропозицію Єврокомісії щодо репараційних кредитів для України

16:19 30.09.2025
Латвійський фонд "Підприємці за мир" профінансує реконструкцію Чернігівської психоневрологічної лікарні на понад €1,16 млн

Латвійський фонд "Підприємці за мир" профінансує реконструкцію Чернігівської психоневрологічної лікарні на понад €1,16 млн

15:02 25.09.2025
Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських боєприпасів

Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських боєприпасів

21:26 24.09.2025
Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

10:46 24.09.2025
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень ударили по "Газпром Нафтохім Салават" - джерело

Безпілотники СБУ вдруге за тиждень ударили по "Газпром Нафтохім Салават" - джерело

03:34 24.09.2025
Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

ВАЖЛИВЕ

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї

Сили оборони уразили вночі ГПЗ та диспетчерську станцію в Волгоградській області РФ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість поранених у Слов'янську зросла до семи людей

Окупанти просунулися на новопавлівському та сіверському напрямках за півтори доби, захопили 14,4 кв. км - DeepState

Сирський: За час Добропільської операції звільнено 180,8 кв. км, вживаються заходи для недопущення просування ворога на Покровському напрямку

Один із керівників БЕБ Одещини затриманий за підозрою у веденні бізнесу з РФ - СБУ

Бабіш у розмові із Зеленським висловив підтримку Україні

Президент і прем’єр Фінляндії укладуть із Трампом угоду про криголами

Для забезпечення сполучення з прифронтовими областями залучено резервний транспорт і автобуси – Сумська ОВА

Водій комунального підприємства загинув, ще троє комунальників поранено через ворожу атаку в Херсоні

ФСЄ оголосив конкурс грантів на відбудову громад Сумщини

Суд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на особисте зобов'язання - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА