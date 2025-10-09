Інтерфакс-Україна
Події
10:24 09.10.2025

США можуть посилити далекобійність України – Зеленський

2 хв читати
США можуть посилити далекобійність України – Зеленський

Президент США Дональд Трамп під час останньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Америка буде працювати на технічному рівні і буде розглядати можливість щодо посилення далекобійності України, повідомив голова Української держави.

"Президент Трамп може дати Україні деякі речі, про які ми говорили. Вони точно можуть посилити Україну, деякі далекобійні речі, які дуже для нас важливі. Ми говорили про це питання вперше восени минулого року – тоді в Нью-Йорку я порушував це питання з ним, коли Президент Трамп проходив виборчий процес. Зараз на останній зустрічі не почув "ні". А почув, що будуть працювати на технічному рівні, і будуть розглядати цю можливість", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

За його словами, одна з можливостей, яка може посилити Україну – це ракета Tоmahawk. Він наголосив, що всі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян "бути тверезими". "Трішечки протверезити, сісти за стіл перемовин. І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися потім, мати план. Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях", - зазначив президент України.

Він зауважив, що якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, то його треба номінувати на Нобелівську премію. "Будемо номінувати від України", - додав Зеленський.

Теги: #україна #далекобійність #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:04 09.10.2025
Зеленський пояснює дії Орбана прагненням наростити рейтинг його партії блокуванням України

Зеленський пояснює дії Орбана прагненням наростити рейтинг його партії блокуванням України

10:53 09.10.2025
Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

10:15 09.10.2025
Зеленський анонсував візит української делегації до США на початку наступного тижня

Зеленський анонсував візит української делегації до США на початку наступного тижня

07:17 09.10.2025
Премʼєр Ізраїлю: Після затвердження першого етапу плану всі заручники повернуться додому

Премʼєр Ізраїлю: Після затвердження першого етапу плану всі заручники повернуться додому

03:32 09.10.2025
Трамп: Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану

Трамп: Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану

23:06 08.10.2025
Трамп заявив про свій можливий візит на Близький Схід до кінця тижня

Трамп заявив про свій можливий візит на Близький Схід до кінця тижня

19:54 08.10.2025
Кількість "Томагавків" для України залежатиме від позиції Трампа щодо ескалації

Кількість "Томагавків" для України залежатиме від позиції Трампа щодо ескалації

18:14 08.10.2025
Нідерланди та Україна обговорили подальшу підтримку для літаків F-16

Нідерланди та Україна обговорили подальшу підтримку для літаків F-16

12:43 08.10.2025
Уряд Німеччини готовий підтримати створення системи соціального житла в Україні

Уряд Німеччини готовий підтримати створення системи соціального житла в Україні

14:21 07.10.2025
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%

ВАЖЛИВЕ

Україна та ЄС вийдуть на виробництво артилерійського пострілу рівня РФ у 2026 році – Зеленський

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

Росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині за останній місяць – Зеленський

РФ перебила лінії електропостачання ЗАЕС з двох боків, повідомив Зеленський

ОСТАННЄ

Кабмін надав право на отримання дозволу на імміграцію особі з подружжя загиблого за Україну іноземця

Антикорупційні органи викрили прокурора Офісу генпрокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС

У РФ понад 500 танкерів тіньового флоту – Зеленський

Більшість українців виступає проти територіальних поступок у війні з Росією – опитування

Росіяни готують провокації щодо полонених на території Білорусі для тиску на Україну – Зеленський

Завдяки українським ударам вглиб РФ у ворога дефіцит бензину до 20% - Зеленський

Росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівщині, Сумщині і Полтавщині за останній місяць – Зеленський

РФ перебила лінії електропостачання ЗАЕС з двох боків, повідомив Зеленський

Путіну потрібно буде поховати 1 млн своїх людей, щоб взяти схід України, – Зеленський

РФ завдала удару по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА