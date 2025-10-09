США можуть посилити далекобійність України – Зеленський

Президент США Дональд Трамп під час останньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Америка буде працювати на технічному рівні і буде розглядати можливість щодо посилення далекобійності України, повідомив голова Української держави.

"Президент Трамп може дати Україні деякі речі, про які ми говорили. Вони точно можуть посилити Україну, деякі далекобійні речі, які дуже для нас важливі. Ми говорили про це питання вперше восени минулого року – тоді в Нью-Йорку я порушував це питання з ним, коли Президент Трамп проходив виборчий процес. Зараз на останній зустрічі не почув "ні". А почув, що будуть працювати на технічному рівні, і будуть розглядати цю можливість", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у середу.

За його словами, одна з можливостей, яка може посилити Україну – це ракета Tоmahawk. Він наголосив, що всі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян "бути тверезими". "Трішечки протверезити, сісти за стіл перемовин. І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися потім, мати план. Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях", - зазначив президент України.

Він зауважив, що якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, то його треба номінувати на Нобелівську премію. "Будемо номінувати від України", - додав Зеленський.