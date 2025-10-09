Інтерфакс-Україна
Події
09:35 09.10.2025

Кабмін дозволив під час тривалого перебування школярів в укриттях заміняти гаряче харчування на готові продукти з буфету

Кабінет міністрів України дозволив під час тривалого перебування дітей в шкільних укриттях замість гарячого харчування надавати готові харчові продукти, зокрема з асортименту буфету.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Зокрема, внесено зміни до постанови "Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" щодо забезпечення організації харчування в обʼєктах фонду захисних споруд цивільного захисту.

Визначено, що у період дії правового режиму воєнного стану у закладах освіти, що працюють за очною і змішаною формами здобуття освіти, дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, закладах сфери соціального захисту у випадках настання ситуації, внаслідок якої виникає потреба у перебуванні на обʼєктах фонду захисних споруд цивільного захисту протягом періоду, що унеможливлює дотримання встановленого інтервалу між прийомами їжі, норми споживання основних груп харчових продуктів для здобувачів освіти/дітей і меню, як виняток, можуть не дотримуватися у повному обсязі на період перебування у захисних спорудах.

Зокрема, у разі, коли тимчасово (понад 4 години з моменту попереднього прийому їжі) неможливо забезпечити здобувачів освіти/дітей повноцінним гарячим харчуванням під час їх перебування в захисних спорудах, не обладнаних для споживання гарячої їжі, дозволяється замінити гаряче харчування готовими харчовими продуктами (охолодженими стравами, напоями та кулінарними виробами, у тому числі промислового виробництва) і стравами, напоями та кулінарними виробами з асортименту буфету.

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає безоплатне харчування для 4,4 млн школярів 1-11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026 року.

Теги: #укриття #школи #їжа

