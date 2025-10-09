02:17 09.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 162 ворожі атаки - Генштаб
З початку доби відбулося 162 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.
"Російські загарбники завдали 59 авіаційних ударів, скинувши 113 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1768 дронів-камікадзе та здійснили 3238 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.
Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 37 штурмових та наступальних дій.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29993