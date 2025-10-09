Інтерфакс-Україна
00:27 09.10.2025

Масовані удари по Сумщині з ночі призвели до загибелі трьох людей – ОВА

З ночі російські війська здійснюють масовані атаки по громадах Сумської області десятками ударних безпілотників та керованих авіабомб, унаслідок чого загинули троє цивільних, повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Під ударами опинилися Степанівська, Сумська, Білопільська, Великописарівська, Комишанська та Миколаївська сільські громади.

"Росія атакує громади області десятками ударних БпЛА, керованими авіабомбами. Частину безпілотників вдалося знищити силами оборони, однак ворог активно застосовує їх знову і знову", - зазначено в повідомленні.

Серед цивільного населення є загиблі: 40-річний чоловік у Миколаївській громаді, 65-річний чоловік у Великописарівській громаді та 66-річний чоловік у Білопільській громаді.

"Також від ударів ворога є поранені: 47-річний мешканець Степанівської громади; 52-річний мешканець Сумської громади. Постраждалим надається медична допомога. Зафіксовано руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури", - підсумував Григоров.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/935

Теги: #сумська #загиблі #атака

