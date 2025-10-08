Качка: очікуємо від держав ЄС формування позицій для відкриття переговорів за всіма кластерами до кінця року

Фото: https://www.facebook.com

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка очікує, що держави-члени Європейського Союзу завершать формування переговорних позицій таким чином, щоб відкрити переговори за всіма кластерами до кінця 2025 року.

"Ухвалено закон про створення виплатної агенції в аграрному секторі (№13202-1). Виплатна агенція – основна інституція в реалізації Спільної Аграрної Політики ЄС. Саме через неї отримуватимуться субсидії. Її створенню приділялася особлива увага під час скринінгу за розділом 11", - написав Качка в мережі Facebook.

Також він зазначив, що у першому читанні схвалено проект про забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування (№14048).

"Цей елемент політики децентралізації і регіональної політики є важливим в рамках переговорного розділу 22. Ефективний контроль збільшує довіру до органів місцевого самоврядування, а отже і збільшує можливості участі в регіональній політиці ЄС, спрямованій на вирівнювання розвитку регіонів. Інфраструктурні проекти в рамках регіональної політики буде одним з головних засобів економічного розвитку українських громад та регіонів", - розповів віцепрем'єр.

Він звернув увагу, що відкриті трансляції засідань Ради також є одним із заходів Дорожної карти з питань функціонування демократичних інституцій, яка буде одним з наріжних елементів переговорів за Кластером 1.

"Сьогодні провели засідання усіх організацій, залучених до виконання цієї дорожної карти. Україна виконує визначені в ній заходи, не чекаючи формального відкриття Кластеру. Це вписується в нашу логіку не сповільнювати і не зупиняти переговорну роботу. Очікуємо, що і держави-члени завершать формування переговорних позицій за кластерами таким чином, щоб відкрити переговори за всіма кластерами до кінця цього року", - написав Качка.

Як повідомляється, 8 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №13202-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі"; ухвалила у першому читанні законопроєкт №14048 про забезпечення законності та прозорість у діяльності органів місцевого самоврядування. 4 вересня Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань.

Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття Кластеру 1 "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до ЄС за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини". Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання" та Кластером 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

30 вересня єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, повідомила, що Україна завершила процес скринінгу українського законодавства на відповідність європейському.