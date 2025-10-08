Заводи Thales Belgium, що виробляє ракети для України, обсідають дрони – ЗМІ

Thales Belgium, одна з найбільших європейських компаній з виробництва засобів протиповітряної оборони попереджає, що над її заводами все частіше літають безпілотники, і вимагає чітких правил щодо їхнього блокування або збивання, пише Politico.

"Ми бачимо більше дронів, ніж кілька місяців тому", — сказав Ален Кеврін (Alain Quevrin), директор Thales Belgium.

Він зазначив, що дрони були помічені над об’єктом компанії Évegnée Fort у східній частині регіону Льєж, єдиним об’єктом у Бельгії, який має ліцензію на складання та зберігання вибухових речовин для 70-мм ракет, які здебільше надсилаються в Україну для боротьби з ударними безпілотниками типу "Shahed".

"Ми стурбовані цими подіями", - сказав Кеврін. Тим часом компанія прагне подвоїти свої виробничі потужності з виробництва некерованих і лазерних ракет FZ275 до 70 тис одиниць протягом найближчих кількох років, за умови наявності чіткого попиту.

Французька транснаціональна компанія Thales доклала "величезних зусиль", щоб встановити системи виявлення на всіх своїх об’єктах, пояснив Кеврін. Компанія заявила, що може використовувати глушилки для блокування сигналу, необхідного для управління дронами, і збивати їх. Але проблема в тому, що "нам це заборонено — з юридичної точки зору", сказав він. Одне з побоювань, пов’язаних зі збиванням дронів, полягає в тому, що вони можуть завдати шкоди або травмувати людей, якщо впадуть.

Такі країни, як Бельгія, повинні чітко визначити "правильний порядок дій" у разі виявлення подібних випадків, зазначив Кеврін, зокрема, де закінчуються повноваження поліції і починаються повноваження компаній.

Як повідомлялось, Thales Belgium’s нарощує виробництво боєголовок з повітряним вибухом для своїх 70-мм ракет, які вже використовуються для боротьби з безпілотниками в Україні. Thales оснащує свої ракети боєголовками FZ123 із шрапнельним зарядом, що вибухає у радіусі 25 метрів. Thales Belgium планує виготовити приблизно 3,5 тис таких ракет до кінця року і сподівається збільшити річний обсяг виробництва до 10 тис одиниць до 2026 року.