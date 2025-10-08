Інтерфакс-Україна
Події
12:11 08.10.2025

Рада гарантувала безперервну роботу представницьких органів місцевої влади під час війни

1 хв читати
Рада гарантувала безперервну роботу представницьких органів місцевої влади під час війни

Верховна Рада гарантувала безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування під час дії воєнного стану.

За відповідну постанову №14031 про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, а також сільських, селищних і міських голів) в Україні в умовах військової агресії РФ у цілому проголосували 308 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у середу.

"Ми не маємо допустити, щоб будь-хто, в тому числі профінансований коштами держави-агресора, ставив під сумнів діяльність місцевих рад під час воєнного стану. Тим більше, ми вже мали подібні прецеденти, коли російська пропаганда намагалася ставити під сумнів легітимність президента", — сказав один з авторів постанови, народний депутат Віталій Безгін (фракція "Слуга народу"), представляючи проєкт постанови на засіданні парламенту.

Теги: #місцеве_самоврядування #війна #робота #органи

