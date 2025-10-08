Інтерфакс-Україна
Події
09:19 08.10.2025

РФ влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині – 4,5 тис. абонентів без світла

1 хв читати
РФ влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині – 4,5 тис. абонентів без світла
Фото: АТ "Чернігівобленерго"

РФ атакувала енергетичний об’єкт в Ніжинському районі Чернігівської області, повідомило АТ "Чернігівобленерго" в Телеграм-каналі у середу.

"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об’єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання", - зазначили в компанії.

За інформацією обленерго, в середу на території області діє графік погодинних відключень (ГПВ) для споживачів.

"Якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, плануємо протягом дня зменшити обсяг обмежень", - заявили у товаристві.

Як повідомлялося, 7 жовтня ворог обстрілював з влучанням в енергетичний об’єкт Прилуччину, внаслідок чого без електропостачання одномоментно залишилася понад 61 тис. абонентів.

6 жовтня вночі РФ обстріляла з влучанням в енергетичний об’єкт Ічнянщину, що на південному сході Чернігівської області.

Теги: #знеструмлення #атака_рф #чернігівська_область

