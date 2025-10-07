Інтерфакс-Україна
Події
15:40 07.10.2025

Латвія заборонить нерегулярне автобусне сполучення з Білоруссю та Росією

1 хв читати

Уряд Латвії затвердив розпорядження Міністерства зв'язку про обмеження перетину кордонів з Білоруссю та Росією автобусами при здійсненні міжнародних нерегулярних пасажирських перевезень, повідомила у вівторок прес-служба латвійського Мінзв'язку.

"У зв'язку з геополітичною ситуацією, що склалася, і закликом уряду до жителів Латвії утриматися від поїздок до Білорусі та Росії, зафіксовано зростання потоку нерегулярних організованих автобусних перевезень, а також затори на прикордонних дорогах. (...) Тому необхідно ввести обмеження на міжнародні нерегулярні пасажирські перевезення при перетині кордонів цих країн", - заявив міністр зв'язку Атіс Швінка, якого цитує прес-служба відомства.

Розпорядження забороняє перевізникам здійснювати міжнародні нерегулярні пасажирські перевезення автобусами з перетином латвійсько-білоруського та латвійсько-російського кордону в пунктах пропуску Патернієкі, Гребнєва і Терехово з 1 листопада 2025 року по 31 жовтня 2026 року. Заборона поширюється на всіх перевізників, незалежно від країни реєстрації транспортного засобу.

"Як безпечна альтернатива перетину кордону пасажирами в даний час зберігаються регулярні пасажирські перевезення, організовані відповідно до міжурядових угод і законодавства Латвії", - зазначили в прес-службі.

Теги: #латвія #кордон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:17 05.10.2025
Пасажиропотік за тиждень скоротився ще на 5,2%

Пасажиропотік за тиждень скоротився ще на 5,2%

06:18 04.10.2025
Польща залучить військових для посилення охорони кордону з Німеччиною та Литвою

Польща залучить військових для посилення охорони кордону з Німеччиною та Литвою

14:24 01.10.2025
Прем’єрка Латвії: ми підтримуємо пропозицію Єврокомісії щодо репараційних кредитів для України

Прем’єрка Латвії: ми підтримуємо пропозицію Єврокомісії щодо репараційних кредитів для України

16:19 30.09.2025
Латвійський фонд "Підприємці за мир" профінансує реконструкцію Чернігівської психоневрологічної лікарні на понад €1,16 млн

Латвійський фонд "Підприємці за мир" профінансує реконструкцію Чернігівської психоневрологічної лікарні на понад €1,16 млн

15:02 25.09.2025
Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських боєприпасів

Rheinmetall збудує у Латвії завод з виробництва артилерійських боєприпасів

21:26 24.09.2025
Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

Президент Латвії: Ми пережили 50 років окупації, Україна й Крим не мають чекати так довго

03:34 24.09.2025
Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

22:19 18.09.2025
У Латвії на пляжі було виявлено уламок російського дрона "Гербер"

У Латвії на пляжі було виявлено уламок російського дрона "Гербер"

20:36 14.09.2025
Пасажиропотік через кордон впав ще на 12,4%

Пасажиропотік через кордон впав ще на 12,4%

06:00 12.09.2025
Польща повністю замкнула кордон з Білоруссю

Польща повністю замкнула кордон з Білоруссю

ВАЖЛИВЕ

Миколаїв вперше з 2022 року з централізованим постачанням прісної води - Кулеба

Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

ОСТАННЄ

В Данії можуть організувати демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення - Шмигаль

Україна отримає від Естонії понад 150 наземних безпілотних платформ THeMIS

Глава МВС: тільки за вересень нацгвардійці поповнили обмінний фонд 28 полоненими російськими військовими

Самп'єрто: звільнення українських співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишається пріоритетом

Миколаїв вперше з 2022 року з централізованим постачанням прісної води - Кулеба

Укроборонпром у перший день роботи на DFNC3 підписав три угоди про співпрацю – Сметанін

Шмигаль закликав держави-партнери інвестувати в українське виробництво зброї

Метеорологи підвищили рівень небезпеки погодних умов на півдні Одещині до помаранчевого

Самп'єрто: порушення повітряного простору Європи - нагадування, що війна РФ не обмежується Україною

Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА