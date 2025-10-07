Латвія заборонить нерегулярне автобусне сполучення з Білоруссю та Росією

Уряд Латвії затвердив розпорядження Міністерства зв'язку про обмеження перетину кордонів з Білоруссю та Росією автобусами при здійсненні міжнародних нерегулярних пасажирських перевезень, повідомила у вівторок прес-служба латвійського Мінзв'язку.

"У зв'язку з геополітичною ситуацією, що склалася, і закликом уряду до жителів Латвії утриматися від поїздок до Білорусі та Росії, зафіксовано зростання потоку нерегулярних організованих автобусних перевезень, а також затори на прикордонних дорогах. (...) Тому необхідно ввести обмеження на міжнародні нерегулярні пасажирські перевезення при перетині кордонів цих країн", - заявив міністр зв'язку Атіс Швінка, якого цитує прес-служба відомства.

Розпорядження забороняє перевізникам здійснювати міжнародні нерегулярні пасажирські перевезення автобусами з перетином латвійсько-білоруського та латвійсько-російського кордону в пунктах пропуску Патернієкі, Гребнєва і Терехово з 1 листопада 2025 року по 31 жовтня 2026 року. Заборона поширюється на всіх перевізників, незалежно від країни реєстрації транспортного засобу.

"Як безпечна альтернатива перетину кордону пасажирами в даний час зберігаються регулярні пасажирські перевезення, організовані відповідно до міжурядових угод і законодавства Латвії", - зазначили в прес-службі.