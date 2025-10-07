Поліція щодо інциденту на блокпості у Києві: викрадення чоловіка та насильницьких дій щодо його жінки не було

Національна поліція України спростовує інформацію про начебто викрадення чоловіка на блокпості в Києві: затриманий за порушення правил дорожнього руху водій, який знаходився в розшуку за ухилення від мобілізації, добровільно погодився проїхати до РТЦК для уточнення даних.

"У соціальних мережах поширюється інформація про нібито "викрадення чоловіка" та "насильницькі дії поліції" стосовно його дружини. Наголошуємо: ця інформація не відповідає дійсності", - йдеться в офіційній позиції поліції щодо інциденту на блокпості у Києві, оприлюдненій в телеграм-каналі Нацполіції у вівторок.

За інформацією Нацполіції, 5 жовтня близько 23:00 на одному з блокпостів у Святошинському районі столиці поліцейські зупинили автомобіль Ford через порушення водієм правил дорожнього руху - невиконання вимог дорожнього знаку 3.41 "Контроль".

"Під час оформлення адміністративних матеріалів правоохоронці встановили, що чоловік перебуває в активному розшуку за ухилення від мобілізації (ст. 210 КУпАП). Поліцейські запропонували йому проїхати до Святошинського РТЦК для з’ясування обставин, на що він добровільно погодився", - зазначається в повідомленні.

Згідно з повідомленням поліції, на місце події - на блокпост - прибула жінка, яка представилася дружиною водія. "Вона поводилася агресивно, вибігала на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала поліцейським та нецензурно висловлювалась. Правоохоронці не застосовували до неї силу, а викликали карету швидкої допомоги, щоб запобігти можливій шкоді для неї самої та оточуючих", - зазначають в поліції.

Щодо чоловіка в повідомленні зазначається наступне: "Коли приїхала дружина, він вже був в екіпажі поліції. Однак відмовився виходити з авто та поїхав до РТЦК для уточнення даних. Жодного затримання чи "викрадення" не відбулося".

"Ми розуміємо, що подібні інциденти, емоційно висвітлені однією стороною, можуть викликати резонанс. Водночас нагадуємо, що дії правоохоронців документуються на бодікамери, відповідно оприлюднюємо відео події. Сподіваємося, що оприлюднене відео дасть змогу громадськості оцінити ситуацію на основі фактів, а не емоційних заяв", - наголошують в поліції.

В повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі розміщене відповідне відео.