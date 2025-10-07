Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, поранено 5 мирних жителів – ОВА

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

П'ятеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілів російськими окупантами населених пунктів Донецької області протягом минулої доби, 6 жовтня, повідомив глава обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"У Костянтинівці поранено п'ятеро людей, пошкоджено три приватні будинки, дві багатоповерхівки, адмінбудівлю і господарчу споруду… Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено шість будинків", - розповів він у Телеграм у вівторок вранці.

За його словами, всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

"Покровський район. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю. Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, у Лозовому — приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено вісім багатоповерхівок та адмінбудівлю. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено три триповерхівки, склад, три нежитлові приміщення і 10 гаражів. У Новодонецькому пошкоджено будинок, адмінбудівлю та інфраструктуру. В Андріївці пошкоджено будинок і автомобіль", - написав Філашкін.

З лінії фронту евакуйовано 145 людей, у тому числі 40 дітей.