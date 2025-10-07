Порошенко передав у війська 25 комплексів "Ай-Петрі"

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передав Силам оборони рекордну партію комплексів протидії технічним розвідкам "Ай-Петрі". Загалом військові отримали 25 одиниць сучасного обладнання, призначеного для захисту від ворожих дронів та керованих авіабомб.

"Двадцять пʼять комплексів - це сотні кілометрів фронту, захищених від смертоносного заліза, що падає з неба", - зазначив Порошенко у своєму дописі у Facebook.

За його словами, нова партія техніки буде передана військовим за державним замовленням, що свідчить про офіційне визнання її бойової ефективності.

Комплекси "Ай-Петрі" вже використовуються на Харківському, Сумському, Донецькому та Південному напрямках. Як повідомив Порошенко, проєкт стартував трохи більше року тому з амбітною метою - закрити всю лінію бойового зіткнення засобами ПДТР. Наразі комплекси охоплюють значну частину фронту, забезпечуючи захист українських військових.

До складу кожного комплексу входить сам засіб ПДТР, пікап, купольний РЕБ на кілька діапазонів, зарядна станція та необхідна електроніка.

"Це кібербезпека, яка має унікальні властивості, розроблена фахівцями нашої команди – програмістами, інженерами. Сьогодні нічого подібного немає ні в Збройних Силах України, ні у противника. А ми налагодили серійне виробництво", – наголосив політик.

Як повідомлялося раніше, починаючи з осені 2023 року Порошенко інвестував понад 200 мільйонів гривень у розробку та виробництво унікальних систем протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ", які успішно пройшли випробування та вже використовуються у Збройних Силах, прикриваючи тисячу кілометрів лінії боєзіткнення. Держава довгий час не виділяла фінансування на цю програму. У березні 2025 року Порошенко повідомив про контракт з Міністерством оборони.