04:56 07.10.2025

Глава Міноборони Франції подав у відставку

Міністр оборони Франції Брюно Ле Мер заявив про свій намір подати у відставку.

"За цих обставин пізно вранці я запропонував президенту Республіки (Еммануелю Макрону – ІФ-У) негайно вийти з уряду та передати свої обов'язки Міністра Збройних Сил Прем'єр-міністру. Президент Республіки прийняв мою пропозицію", - написав він у соцмережі Х.

Глава Міноборони вказав, що його рішення приєднатися до уряду було прийнято виключно з почуття місії, за складних геополітичних обставин, служити Франції та французькому народу.

"Зазначаю, що моє рішення викликає незрозумілі, хибні та непропорційні реакції у деяких людей. Жодна окрема ситуація не повинна перешкоджати безперебійному функціонуванню країни та наших інституцій", - підкреслив він.

Міністр також сподівається, що це рішення дозволить відновити переговори з метою формування нового уряду, який потрібен Франції.

"Моє зобов'язання служити Франції та французькому народу завжди буде зумовлене турботою про загальні інтереси та державу", - пише він.

Джерело: https://x.com/BrunoLeMaire/status/1975220985503580257

