21:02 06.10.2025

Шмигаль: У планах до кінця року укласти ще сім нових домовленостей у межах Build with Ukraine

Міністр оборони України Денис Шмигаль анонсував плани до кінця року укласти ще сім нових домовленостей у межах ініціативи підтримки українських виробників оборонно-промислового комплексу Build with Ukraine, який передбачає спільне виробництво з партнерами за кордоном.

Під час панельної дискусії на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у Києві в понеділок Шмигаль підкреслив, що Україна прагне реалізовувати спільні з державами-партнерами проєкти не лише за кордоном, а й запускати нові підприємства та виробничі потужності на своїй території.

Він нагадав, що загалом у межах ініціатив Build with Ukraine та Build in Ukraine вже налагоджена співпраця з понад 25 компаніями. Як повідомив очільник відомства, у планах — до кінця року укласти ще 7 нових домовленостей у межах Build with Ukraine.

"Україна разом із партнерами закладає фундамент для сталого миру та нової архітектури європейської безпеки. Цей форум покликаний стати майданчиком для українських виробників, міжнародних компаній, інвесторів та асоціацій, аби спільно створювати нові виробництва, запускати спільні науково-дослідні проєкти та втілювати інвестиційні ініціативи", – додав Шмигаль.

