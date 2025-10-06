Інтерфакс-Україна
Події
20:53 06.10.2025

Понад 85% цілей на фронті вражаються дронами - Камишін

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Більш ніж 85% усіх цілей на лінії фронту на сьогодні уражаються дронами, заявив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.

"Минулого року в Україні було виготовлено понад 2,2 мільйона безпілотників. Станом на зараз понад 85% усіх цілей на передовій уражуються дронами", - сказав він на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок.

Камишін також навів слова президента України Володимира Зеленського про те, що українські далекобійні ударні безпілотники "підпалили" Росію та "допомогли повернути війну на ворожу територію".

"Як, наприклад, цієї ночі в Бєлгороді та Брянську", - зазначив він.

Радник президента наголосив, що Росія нині загрожує гібридною війною по всій Європі, і "поки що на континенті лише дві країни вміють ефективно працювати з дронами" — Україна та Росія.

"Повірте, колись Росія може здійснити масштабну атаку безпілотниками по Європі. До того моменту нам слід бути готовими", - сказав Камишін.

Теги: #війна #дрони

