Понад 85% цілей на фронті вражаються дронами - Камишін
Більш ніж 85% усіх цілей на лінії фронту на сьогодні уражаються дронами, заявив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін.
"Минулого року в Україні було виготовлено понад 2,2 мільйона безпілотників. Станом на зараз понад 85% усіх цілей на передовій уражуються дронами", - сказав він на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок.
Камишін також навів слова президента України Володимира Зеленського про те, що українські далекобійні ударні безпілотники "підпалили" Росію та "допомогли повернути війну на ворожу територію".
"Як, наприклад, цієї ночі в Бєлгороді та Брянську", - зазначив він.
Радник президента наголосив, що Росія нині загрожує гібридною війною по всій Європі, і "поки що на континенті лише дві країни вміють ефективно працювати з дронами" — Україна та Росія.
"Повірте, колись Росія може здійснити масштабну атаку безпілотниками по Європі. До того моменту нам слід бути готовими", - сказав Камишін.