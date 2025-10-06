ДСНС: В Одесі в найближчі дні очікуються значні опади

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Одесі та Одеському районі 7-9 жовтня, оголошений I (жовтий) рівень небезпеки.

"Погода на Одещині! 7–9 жовтня у регіоні очікуються значні опади — за три дні випаде 45–80 мм дощу. Оголошений I рівень небезпеки (жовтий). Будьте обережні під час пересування та плануйте свій день з урахуванням погоди", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у понеділок.

Як повідомлялось, 1 жовтня потужна злива в Одесі та Одеському районі призвела до загибелі десяти людей, серед яких - одна дитина, понад 380 людей було врятовано, підтоплено близько 90 будинків.