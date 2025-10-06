Інтерфакс-Україна
Події
20:30 06.10.2025

ДСНС: В Одесі в найближчі дні очікуються значні опади

1 хв читати
ДСНС: В Одесі в найближчі дні очікуються значні опади

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Одесі та Одеському районі 7-9 жовтня, оголошений I (жовтий) рівень небезпеки.

"Погода на Одещині! 7–9 жовтня у регіоні очікуються значні опади — за три дні випаде 45–80 мм дощу. Оголошений I рівень небезпеки (жовтий). Будьте обережні під час пересування та плануйте свій день з урахуванням погоди", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у понеділок.

Як повідомлялось, 1 жовтня потужна злива в Одесі та Одеському районі призвела до загибелі десяти людей, серед яких - одна дитина, понад 380 людей було врятовано, підтоплено близько 90 будинків.

 

Теги: #одеса #негода #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 04.10.2025
В двох районах Одеси через зливу знов підвищився рівень води - обладміністрація

В двох районах Одеси через зливу знов підвищився рівень води - обладміністрація

11:11 04.10.2025
Одеська влада попереджає про значні дощі протягом дня і закликає обмежити поїздки містом

Одеська влада попереджає про значні дощі протягом дня і закликає обмежити поїздки містом

13:59 03.10.2025
На поновлювальні роботи в Одесі необхідно більше 130 млн грн - мер

На поновлювальні роботи в Одесі необхідно більше 130 млн грн - мер

11:26 03.10.2025
На Харківщині від атаки БпЛА загинуло 13 тис. свиней

На Харківщині від атаки БпЛА загинуло 13 тис. свиней

10:26 03.10.2025
В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу з фіктивними інвестиціями

09:45 03.10.2025
ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

ДБР виявило в одеського правоохоронця необґрунтовані активи на майже 3 млн грн

12:38 02.10.2025
Мобільна станція для осушування та реставрації книжок і документів вирушила до Одеси

Мобільна станція для осушування та реставрації книжок і документів вирушила до Одеси

11:12 02.10.2025
В Одесі завершено пошукові роботи, аварійно-відновлювальні ще тривають

В Одесі завершено пошукові роботи, аварійно-відновлювальні ще тривають

10:24 02.10.2025
Без світла в Одесі внаслідок обстрілу 46,6 тис. клієнтів

Без світла в Одесі внаслідок обстрілу 46,6 тис. клієнтів

18:37 01.10.2025
Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Нідерланди внесуть EUR55 млн до Світового банку для підтримки України – прем’єр

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Орбан залишиться в історії як єдиний прем’єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС – Зеленський

ОСТАННЄ

Україна сподівається на швидку реалізацію мирного плану Трампа щодо Сектору Гази

Шмигаль обговорив з міністром оборони Данії боротьбу з російськими дронами

Шмигаль: У планах до кінця року укласти ще сім нових домовленостей у межах Build with Ukraine

Підозрюваний у підриві "Північного потоку" громадянин України проведе в попередньому ув'язненні ще 40 днів - суд Варшави

Понад 85% цілей на фронті вражаються дронами - Камишін

Зеленський провів чергову Ставку по ситуації в енергетиці після ударів агресора

Велика Британія підтримає експорт української зброї

У Бородянці Київської області відновлено понад 600 із 825 зруйнованих під час війни об'єктів

Зеленський обговорив з прем'єркою Литви енергетику, оборонну допомогу та інвестиції в ОПК

МАГАТЕ повідомляє про серію вибухів неподалік периметру ЗАЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА