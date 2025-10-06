Інтерфакс-Україна
Події
16:43 06.10.2025

Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини, є знеструмлення – ОВА

1 хв читати
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини, є знеструмлення – ОВА

Війська агресора у понеділок завдали удару по енергетичній інфраструктурі Донецької області, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Сьогодні росіяни знову завдали удару по енергетичній інфраструктурі Донеччини - частина населених пунктів знеструмлені", - написав він у телеграмі в понеділок, не уточнивши, про які саме населені пункти йдеться.

За його словами, фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової.

Теги: #донеччина #філашкін #атака_рф

