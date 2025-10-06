Інтерфакс-Україна
15:44 06.10.2025

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу – Зеленський

РФ буде робити все, щоб Україна не займалася видобутком газу, поставлене завдання, щоб Україна мала гроші на його імпорт, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутками нашого газу. Вони будуть робити все. Все це захистити буде складно. Поставлене завдання – паралельно мати гроші на імпорт, щоб у людей був газ. І ми розуміємо, який обсяг грошей. І вважаємо, що ми будемо готові до такого", - сказав Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у понеділок.

За словами президента, Україна буде готова до всіх відповідних викликів з енергетикою, над цим ведеться щоденна робота. Зеленський наголосив, що Україна буде крок за кроком збільшувати свій захист, щоб росіяни також відчули те, що "ми відчуваємо".

Водночас, глава держави зауважив, що Україна не вбиває цивільне населення ворога, а відповідає та б'є по військових об'єктах, та по енергетичних об'єктах, які продають енергоресурс для російської військової машини.

"Тому я вважаю, що Україна робить абсолютно справедливий прогрес. Ми були б задоволені цього не робити, ми були б задоволені, щоб не було війни, але русскі цього не хочуть. Поки що. І тому цю війну може зупинити тільки тиск", - додав президент.

Він заявив, що на сьогодні не вистачає тиску західних країн, зокрема Європи та США, на РФ.

