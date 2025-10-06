Литва запропонувала ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України" - премʼєрка Ругінене

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене запропонувала українському уряду ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України", покликану допомогти дітям, що постраждали від війни.

"Боляче визнавати, що найбільш вразливі члени суспільства - діти особливо страждають у цій війні… Сьогодні ми думаємо, що ми можемо зробити щодо українських дітей, тому сьогодні запропонувала нову ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України", - сказала Ругінене на спільному брифінгу з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко у понеділок в Києві.

За її словами, ця програма покликана допомогти дітям, що постраждали від війни, та їх родинам, спираючись на досвід Литви у захисті і реабілітації.

Патроном цієї ініціативи виступить сама Ругінене.

"Разом з литовською владою ми зробимо все, щоб помʼякшити наслідки жахіть, яких зазнали українські діти, викрадені, та насильнецько вивезені до Росії", - додала премʼєрка.