Інтерфакс-Україна
Події
13:48 06.10.2025

Литва запропонувала ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України" - премʼєрка Ругінене

1 хв читати
Литва запропонувала ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України" - премʼєрка Ругінене

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене запропонувала українському уряду ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України", покликану допомогти дітям, що постраждали від війни.

"Боляче визнавати, що найбільш вразливі члени суспільства - діти особливо страждають у цій війні… Сьогодні ми думаємо, що ми можемо зробити щодо українських дітей, тому сьогодні запропонувала нову ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України", - сказала Ругінене на спільному брифінгу з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко у понеділок в Києві.

За її словами, ця програма покликана допомогти дітям, що постраждали від війни, та їх родинам, спираючись на досвід Литви у захисті і реабілітації.

Патроном цієї ініціативи виступить сама Ругінене.

"Разом з литовською владою ми зробимо все, щоб помʼякшити наслідки жахіть, яких зазнали українські діти, викрадені, та насильнецько вивезені до Росії", - додала премʼєрка.

Теги: #україна #литва #ініціатива #діти

