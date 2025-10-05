Українська журналістка Юлія Рябова здобула престижну радіопремію в Ірландії

У місті Кілкенні (Ірландія) відбулася щорічна церемонія вручення IMRO's Radio Awards - головної національної премії Ірландії в сфері радіомовлення. У номінації "Новачок року" перемогу здобула українська журналістка Юлія Рябова, яка представляє "Радіо Керрі".

Юлія Рябова, уродженка Одеси, переїхала до Ірландії у 2023 році. Вже за рік вона стала ведучою та продюсеркою подкасту "Нові резиденти", що виходить на Радіо Керрі - регіональній радіостанції графства Керрі з щоденною аудиторією понад 89 тисяч слухачів. Проєкт присвячений історіям українців, які перебувають в Ірландії під тимчасовим захистом, а також темам інтеграції, адаптації та культурного діалогу.

Окрім подкасту, Рябова реалізувала два масштабні документальні радіопроєкти, що висвітлюють досвід українських біженців. Її робота отримала високу оцінку журі премії.

"Наразі моя головна задача - тримати Україну в фокусі уваги ірландців і ірландських медіа. Ця нагорода - неймовірне визнання проробленої за рік роботи. Я безмежно вдячна родині Радіо Керрі за те, що підтримали і повірили в мене", - написала журналістка у соцмережах.

Під час вручення нагороди Юлія Рябова піднялася на сцену з жовто-блакитним прапором України, що стало символічним жестом підтримки та вдячності.