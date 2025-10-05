Інтерфакс-Україна
Події
18:10 05.10.2025

Українська журналістка Юлія Рябова здобула престижну радіопремію в Ірландії

1 хв читати
Українська журналістка Юлія Рябова здобула престижну радіопремію в Ірландії

У місті Кілкенні (Ірландія) відбулася щорічна церемонія вручення IMRO's Radio Awards - головної національної премії Ірландії в сфері радіомовлення. У номінації "Новачок року" перемогу здобула українська журналістка Юлія Рябова, яка представляє "Радіо Керрі".

Юлія Рябова, уродженка Одеси, переїхала до Ірландії у 2023 році. Вже за рік вона стала ведучою та продюсеркою подкасту "Нові резиденти", що виходить на Радіо Керрі - регіональній радіостанції графства Керрі з щоденною аудиторією понад 89 тисяч слухачів. Проєкт присвячений історіям українців, які перебувають в Ірландії під тимчасовим захистом, а також темам інтеграції, адаптації та культурного діалогу.

Окрім подкасту, Рябова реалізувала два масштабні документальні радіопроєкти, що висвітлюють досвід українських біженців. Її робота отримала високу оцінку журі премії.

"Наразі моя головна задача - тримати Україну в фокусі уваги ірландців і ірландських медіа. Ця нагорода - неймовірне визнання проробленої за рік роботи. Я безмежно вдячна родині Радіо Керрі за те, що підтримали і повірили в мене", - написала журналістка у соцмережах.

Під час вручення нагороди Юлія Рябова піднялася на сцену з жовто-блакитним прапором України, що стало символічним жестом підтримки та вдячності.

 

Теги: #рябова #ukrainianvoice #ірландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:03 24.09.2025
Сибіга подякував Ірландії за додаткові 35 млн євро допомоги для підтримки людей в Україні

Сибіга подякував Ірландії за додаткові 35 млн євро допомоги для підтримки людей в Україні

19:33 18.09.2025
Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

21:27 01.09.2025
Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

18:11 26.08.2025
Ірландська Divinereach придбала 25% акцій виробника цементу Dyckerhoff

Ірландська Divinereach придбала 25% акцій виробника цементу Dyckerhoff

00:27 08.07.2025
ЄС і США близькі до рамкової торговельної угоди, переговори тривають - ЗМІ

ЄС і США близькі до рамкової торговельної угоди, переговори тривають - ЗМІ

15:29 01.04.2025
Посольство Ірландії в Україні організувало спецпоказ фільму "Місіс Робінсон" про першу жінку-президента країни

Посольство Ірландії в Україні організувало спецпоказ фільму "Місіс Робінсон" про першу жінку-президента країни

17:53 04.03.2025
Ірландія надасть Україні пакет допомоги на EUR100 млн - ЗМІ

Ірландія надасть Україні пакет допомоги на EUR100 млн - ЗМІ

17:45 27.02.2025
Зеленський обговорив із прем'єром Ірландії кроки для закінчення війни, Мартін повідомив про передачу радарів Giraffe

Зеленський обговорив із прем'єром Ірландії кроки для закінчення війни, Мартін повідомив про передачу радарів Giraffe

15:40 27.02.2025
Зеленський зустрівся в Ірландії з головою Ради міністрів

Зеленський зустрівся в Ірландії з головою Ради міністрів

13:28 27.02.2025
Зеленський відвідає Ірландію дорогою до США - ЗМІ

Зеленський відвідає Ірландію дорогою до США - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Світ має зупинити постачання критичних компонентів до Росії – Зеленський

Зеленський: Росія відверто намагається знищити українську цивільну інфраструктуру перед зимою

Атака РФ на Львівщину цієї ночі була наймасштабнішою з початку повномасштабного вторгнення – глава ОВА

Росія в ніч на неділю завдала удару 496 дронами та 53 ракетами – Повітряні сили

Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на газову інфраструктуру – "Нафтогаз України"

ОСТАННЄ

Ворожі БпЛА атакували Харків та передмістя, даних щодо постраждалих немає - ОВА

Ворожий обстріл знищив відділення "Нової пошти" на Донеччині – компанія

Харків під атакою ворожих БпЛА

Климпуш-Цинцадзе: у парламенті Чехії може бути сформована коаліція меншості з проєвропейською орієнтацією

Сили оборони відбили з початку доби 192 ворожі атаки - Генштаб

США закликали бойкотувати Кубу в ООН через кубинців, які воюють на боці РФ проти України

Пасажиропотік за тиждень скоротився ще на 5,2%

Двоє загиблих та одна людина постраждала внаслідок атаки ворожих БпЛА у Харківській області - прокуратура

УЧХ працює на місцях ліквідації наслідків ударів РФ по Львівщині

Постачання електроенергії, перерване внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя в ніч на неділю, відновлено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА