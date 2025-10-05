Інтерфакс-Україна
Події
06:49 05.10.2025

Під час нічної атаки на Запоріжжя загинула людина, дев’ять поранені, у місті перебої зі світлом - ОВА

Ворог в ніч на неділю вчергове атакував Запоріжжя, зафіксовано близько 10 прильотів по місту, одна людина загинула та дев'ять постраждали, у місті багато руйнувань та перебої зі світлом та водопостачанням, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Сьогодні вночі ворог вчергове атакував Запоріжжя: щонайменше десять прильотів по місту. Одна людина загинула. Дев’ятеро – поранені", - пише він у телеграмі.

Також Федоров зазначив, що руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки, згоріли автомобілі. Вибиті вікна, понівечені подвір’я, перебої зі світлом та водопостачанням.

"Але вже з перших хвилин після атаки на місцях працюють наші рятувальники, комунальники, медики, енергетики, поліція. Кожен виконує свою роботу. Без паніки, чітко, професійно", - пише він.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/26555

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

