23:35 04.10.2025

Після атаки на вокзал м. Шостка в лікарнях перебувають 8 поранених, двоє в реанімації

Станом на вечір суботи після атаки по залізничному вокзалу Шостки у медзакладах перебувають 8 поранених, двоє з них у реанімації у стабільному стані, повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"У медзакладах перебувають вісім поранених, двоє з них – у реанімації у стабільному стані. Постраждалі діти – у задовільному стані", - написав він у телеграмі.

Григоров нагадав, що внаслідок удару по вокзалу Шостки загинув 71-річний чоловік.

За словами очільника ОВА, після ударів ворога тисячі споживачів Шостки та району залишаються без електро- та газопостачання.

Як повідомлялося, близько 30 людей постраждали через удар російських окупантів по поїзду, який стояв на вокзалі в місті Шостка Сумської області.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/887

