Інтерфакс-Україна
16:26 04.10.2025

Унаслідок удару БпЛА по човну з рибалками в Шосткинському районі є загиблий та поранений - прокуратура

Є загиблий та поранений унаслідок удару БпЛА по човну з рибалками в Шосткинському районі, розпочато слідство, повідомляє Прокуратура Сумської області.

"За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:20 год у Середино-Будській громаді ворог атакував на озері безпілотником човен із рибалками. Унаслідок атаки окупантів 63-річний чоловік загинув, його 65-річний товариш отримав поранення.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

