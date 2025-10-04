Одна людина у важкому стані перебуває в реанімації після удару по Шостці - ОВА

З вісьмох поранених, госпіталізованих після удару ворога потягах у Шостці, одна людина у важкому стані перебуває в реанімації, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"До медичних закладів доставлено вісьмох поранених, одна людина у важкому стані перебуває в реанімації. Серед постраждалих – троє дітей віком 8, 11 і 14 років. Старша дитина – хлопчик у стані середньої тяжкості", - написав Григоров у телеграм-каналі.

Через удари ворога знеструмлені місто Шостка та частина району, додав він.