13:24 04.10.2025

Група дітей повернулася з окупованої частини Херсонської області на підконтрольну – обладміністрація

Фото: Фб Прокудіна

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, про повернення ще однієї групи дітей віком від 10 до 17 років з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

"Вони пережили страх, тиск та приниження — усе те, чого не повинна знати жодна дитина. Але сьогодні вони у безпеці й отримують всю необхідну медичну та психологічну допомогу. Це повернення стало можливим завдяки реалізації ініціативи Президента Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine", - написав Прокудін в Телеграм у суботу.

Кількість дітей, що повернулися на підконтрольну уряду територію, він не уточнив.

За словами Прокудіна, з початку року на підконтрольну Україні територію вже повернуто 212 дітей.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня в межах ініціативи президента Bring Kids Back Україна повернула 1645 дітей, після чого керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив ще про 22.

Теги: #діти #херсонська_область #прокудін #повернення

