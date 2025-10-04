Французький фотожурналіст Лаллікан загинув під Комишувахою Краматорського району, там же поранені 4 людей

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Одна людина загинула, ще семеро зазнали поранень унаслідок ударів РФ по Донецькій області у п'ятницю, 3 жовтня, повідомляється в телеграм-каналі Національної поліції України.

"Поблизу Комишувахи Краматорського району внаслідок ураження ворожим FPV-дроном загинув іноземний журналіст, ще чотири цивільних особи зазнали поранень", - йдеться в повідомленні Нацполіції в суботу.

Ще двоє цивільних поранені в місті Костянтинівка, по якій росіяни завдали вісім ударів: двома бомбами потужністю 250 та 500 кг, дронами та артилерією.

"Є поранений у Новоолександрівці Краматорського району, яку атакували два БпЛА "Герань-2". Пошкоджено 2 приватних будинки та автомобіль. У Добропіллі росія FPV-дроном поцілила по дев’ятиповерховому будинку", - розповіли у поліції.

Крім того, встановлено інформацію про одну поранену цивільну особу у Сіверську, яка постраждала під час артобстрілу 2 жовтня.

Голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін повідомляв вранці про одного загиблого і сімох поранених. При чому він також повідомив, у Комишувасі одна людина загинула і четверо поранені.

Всього у п'ятницю росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту за добу евакуйовано 387 людей, у тому числі 64 дитини, повідомив Філашкін.

2 жовтня, за його даними, окупанти 35 разів обстріляли населені пункти області, загинув один, поранені четверо цивільних. З лінії фронту евакуйовано 363 людини, у тому числі 16 дітей.

1 жовтня росіяни 32 рази обстріляли населені пункти Донецької області, поранено четверо цивільних. З лінії фронту евакуйовано 411 людей, у тому числі 32 дитини.

30 вересня окупанти 27 разів обстріляли населені пункти області, внаслідок чого одна цивільна людина загинула, восьмеро отримали поранення. З лінії фронту було евакуйовано 273 людини, у тому числі 53 дитини.

Як повідомлялося, Удар російського дрона забрав у п'ятницю життя французького журналіста-фотографа Антоні Лаллікана (Antoni Lallican), український фотограф видання Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав порання.

ЗМІ повідомили, це сталося поблизу міста Дружківка Донецької області, яке знаходиться приблизно в 15 км від лінії бойового зіткнення. Натомість Комишуваха знаходиться ще далі від лінії бойового зіткнення, приблизно у 17 км.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття у зв’язку із загибеллю фотожурналіста. "Наш співвітчизник, фотожурналіст Антоні Лаллікан, супроводжував українських військових на фронті опору. З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни", - зазначив він.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також висловив співчуття і наголосив, що Росія продовжує цілеспрямовано нападати на журналістів. "Ми докладемо всіх зусиль для притягнення винних до відповідальності", – сказав він.