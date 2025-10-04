Кабмін звільнив Добромільського з посади голови Держслужби у справах дітей

Кабінет міністрів України звільнив Петра Добромільського з посади голови Державної служби України у справах дітей.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Крім того, Кабмін звільнив Вадима Решетняка з посади заступника голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.