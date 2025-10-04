Окупанти втратили 124 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 124 військових особового складу, загалом тут впродовж доби відбулось 39 наступальних дій, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 124 окупанти, із них 70 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Також знищено 16 БпЛА та автомобіль, окрім цього українські воїни уразили шість одиниць автомобільного транспорту, пункт управління БпЛА та шість укриттів для особового складу противника.

Загалом протягом дня на покровському напрямку загарбницькі підрозділи 39 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Володимирівка, Разіне, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Філія. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають до цього часу.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/29800