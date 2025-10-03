Інтерфакс-Україна
21:26 03.10.2025

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень перевищила 5,3 тис. осіб

Кількість евакуйованих у період з 26 вересня до 3 жовтня з прифронтових територій перевищила 5,3 тис. людей, серед яких близько 0,5 тис. дітей та біля 0,1 тис. маломобільних громадян, випливає з даних Міністерства розвитку громад і територій України (Мінрозвитку).

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства у п’ятницю, всього з 1 червня евакуйовано понад 105,3 тис. осіб, з них близько 12 тис. дітей та 3,5 тис. осіб з обмеженою мобільністю.

Тижнем раніше було евакуйовано біля 5 тис., ще за тиждень до того – майже 6 тис.

Мінрозвитку уточнило, що з Донецької області евакуйовано понад 76 тис. людей (тиждень тому – 73 тис.), з них 7,6 тис. (7,3 тис.) дітей та 530 (515) маломобільних осіб; з Дніпропетровської – 18,5 тис. (16,2 тис.), з них 3,9 тис. (3,4 тис.) дітей та 656 (632) маломобільних осіб; з Харківської області — 3,7 тис. (3,2 тис.), з них 177 (123) дитини та 1333 (1257) маломобільних осіб.

В трьох інших прифронтових областях показники евакуації майже не змінилися та складають з 1 червня: Сумська область — евакуйовано понад 3 тис. (тижнем тому – майже 3 тис.) людей, з них 332 (319) дітей та 722 (722) маломобільних особи; Херсонська область —близько 3,3 тис. (3,3 тис.), з них 314 (309) дітей та 229 (229) маломобільних осіб; Запорізька область — майже 800 (770), з них 82 (82) дитини та 16 (16) маломобільних осіб.

Мінрозвитку нагадало, що сьогодні в Україні працює 19 транзитних центрів у кількох регіонах. Найбільше їх у Дніпропетровській області — 8, у тому числі 5 у м. Дніпро, один у Павлограді та по одному в селах Степове і Волоське. П'ять транзитних центрів функціонують у Сумській області у містах Суми, Шостка, Ромни, Глухів та селі Клишки, два — на Харківщині, в містах Харків та Лозова, три — у Волинській області в місті Ковель, ще один відкрито у Миколаєві для евакуйованих мешканців Херсонщини.

За даними міністерства, з початку серпня цього року транзитний пункт у Павлограді прийняв майже 33 тис. людей (тиждень тому повідомлялося про понад 10 тис.). У Лозовій з 19 серпня пройшло понад 5,8 тис. (4,7 тис.) осіб, а у Волоському з 23 серпня — понад 2,3 тис. (1,7 тис.) людей. Після транзитного центру евакуйовані можуть скористуватися послугами безоплатних місць тимчасового перебування.

Як зазначило Мінрозвитку, загалом в Україні діє 1 095 місць тимчасового проживання, які забезпечують понад 77 тис. ліжко-місць для ВПО. Станом на ранок 3 жовтня вільними залишаються понад 6,2 тис. ліжко-місць. Для осіб з інвалідністю та маломобільного населення створено понад 3,6 тисячі ліжко-місць, з них вільно 73 (75).

 

Теги: #евакуація #статистика

