Французький журналіст-фотограф Лаллікан загинув внаслідок удару ворожого дрона під Дружківкою

Удар російського дрона забрав життя французького журналіста-фотографа Антоні Лаллікана (Antoni Lallican), український фотограф видання Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав порання, повідомляється на сторінці 4 окремої важкої механізованої бригади у Facebook.

"Внаслідок прицільного удару ворожого fpv-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний. Обидва журналісти були в засобах індивідуального захисту, та на їх бронежилетах були знаки розпізнавання - напис "PRESS", - йдеться у повідомленні.

В 4 ОВМБр наголосили, що ворог вчергове цинічно порушув норми міжнародного гуманітарного права, і що РФ "робить все задля того, аби світ не знав правду". В повідомленні не уточнюється, де саме сталася трагедія.

За даними ЗМІ, це сталося поблизу міста Дружківка Донецької області, яке знаходиться приблизно в 15 км від лінії бойового зіткнення.

Як повідомлялося, дані моніторингу російських злочинів, що здійснює Інститут масової інформації (ІМІ) з першого дня повномасштабного вторгнення РФ, свідчать, що за три роки і сім місяців РФ скоїла 847 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Зокрема, за серпень-вересень ІМІ зафіксував шість злочинів проти медіа та журналістів, які скоїла РФ: це випадки поранень журналістів, пошкоджень офісів медіа, юридичного тиску. У вересні стало відомо про загибель трьох медійників, які захищали країну в лавах ЗСУ.

Загалом 111 медійників загинуло з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну станом на 25 вересня, 12 з них — під час виконання професійних обов’язків.