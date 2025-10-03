Інтерфакс-Україна
Події
20:08 03.10.2025

Французький журналіст-фотограф Лаллікан загинув внаслідок удару ворожого дрона під Дружківкою

2 хв читати
Французький журналіст-фотограф Лаллікан загинув внаслідок удару ворожого дрона під Дружківкою

Удар російського дрона забрав життя французького журналіста-фотографа Антоні Лаллікана (Antoni Lallican), український фотограф видання Kyiv Independent Григорій Іванченко отримав порання, повідомляється на сторінці 4 окремої важкої механізованої бригади у Facebook.

"Внаслідок прицільного удару ворожого fpv-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан. Разом з ним на місці працював журналіст та фотограф видання Kyiv Independent, член Української Асоціації професійних фотографів Григорій Іванченко. Він отримав поранення, наразі його стан стабільний. Обидва журналісти були в засобах індивідуального захисту, та на їх бронежилетах були знаки розпізнавання - напис "PRESS", - йдеться у повідомленні.

В 4 ОВМБр наголосили, що ворог вчергове цинічно порушув норми міжнародного гуманітарного права, і що РФ "робить все задля того, аби світ не знав правду". В повідомленні не уточнюється, де саме сталася трагедія.

За даними ЗМІ, це сталося поблизу міста Дружківка Донецької області, яке знаходиться приблизно в 15 км від лінії бойового зіткнення.

Як повідомлялося, дані моніторингу російських злочинів, що здійснює Інститут масової інформації (ІМІ) з першого дня повномасштабного вторгнення РФ, свідчать, що за три роки і сім місяців РФ скоїла 847 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Зокрема, за серпень-вересень ІМІ зафіксував шість злочинів проти медіа та журналістів, які скоїла РФ: це випадки поранень журналістів, пошкоджень офісів медіа, юридичного тиску. У вересні стало відомо про загибель трьох медійників, які захищали країну в лавах ЗСУ.

Загалом 111 медійників загинуло з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну станом на 25 вересня, 12 з них — під час виконання професійних обов’язків.

 

Теги: #війна #змі #загибель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:22 03.10.2025
Макрон висловив співчуття через загибель французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, що загинув внаслідок удару ворожого дрона

Макрон висловив співчуття через загибель французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, що загинув внаслідок удару ворожого дрона

13:53 03.10.2025
Завдяки дронам-перехоплювачам над Покровськом знешкоджено ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні - 7 корпус ДШВ

Завдяки дронам-перехоплювачам над Покровськом знешкоджено ворожих "Шахедів" на 50% більше, ніж у серпні - 7 корпус ДШВ

12:58 03.10.2025
Команда Порталу послуг Києва оцифровує соціальні послуги для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване війною

Команда Порталу послуг Києва оцифровує соціальні послуги для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване війною

11:19 03.10.2025
"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

"Метінвест" через війну скоротив річний дохід з $10-12 млрд до $5-6 млрд, залишаючись прибутковою компанією – CEO

08:39 03.10.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 774 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 774 ворожі цілі

22:38 02.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

20:37 02.10.2025
Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

Міжнародна комісія з розгляду претензій запрацює на базі Реєстру збитків

19:33 02.10.2025
Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

18:07 02.10.2025
Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

Росія досягла дуже мало цього року – Зеленський

13:51 02.10.2025
Фільм "Діти у вогні" про українських дітей війни, яких вже зібрав 5 нагород, вперше покажуть в Україні

Фільм "Діти у вогні" про українських дітей війни, яких вже зібрав 5 нагород, вперше покажуть в Україні

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

СБУ зібрала докази, що підозрюваний у вбивстві Парубія діяв на замовлення спецслужб РФ

Зустріч фракції "Слуга народу" з президентом запланована наступного тижня - Палійчук

Електропостачання м. Славутич після атаки 1 жовтня відновлено частково; водоканал, лікарня, дві школи працюють

ОСТАННЄ

79-річний чоловік, поранений під час російської атаки на Сумщині, помер у лікарні

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень перевищила 5,3 тис. осіб

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Продажі електромобілів у США за 9 місяців перевищили 1 млн і оновили рекорд

Зеленський нагородив освітян на честь Дня працівників освіти

Приліт БПЛА в зону бельгійської військової бази показує вразливість повітряного простору ЄС - представник ЄК

Вступ у НАТО підтримує 83% українців, але лише 53% вірять у здатність Альянсу захиститися у разі нападу РФ

Українці найкраще ставляться до Нідерландів та країн північної Європи, Польща на 14 місці, США на 16 – соцопитування

Майже три чверті українців вірять у перемогу України у війні з РФ, 59% - у військову

Трамп дав ХАМАС час до вечора неділі, щоб прийняти його мирний план щодо Гази

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА